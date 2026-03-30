アップルは30日、フィットネスサービス「Apple Fitness+」で、日本ユーザー向けに「ランニングの時間」と「プログラム」の提供を開始した。屋外や屋内のランニングをサポートするオーディオ体験や、目的に合わせたガイド付きコースが利用できる。

「ランニングの時間」で東京を走る

「ランニングの時間」は、トレーナーによるコーチングと音楽、写真で構成されるオーディオコンテンツ。各エピソードでは世界各地のランニングコースが取り上げられ、ユーザーはiPhoneやApple Watchを通じて体験できる。今回、日本向けとして「東京」を含む3つのエピソードが配信された。

「東京」エピソードでは、コーチのCory氏とともに芝公園や東京タワーを巡るインターバルランが提供される。プレイリストにはJ-Popやヒップホップ、ダンスミュージックなどが含まれ、走行ペースに合わせた楽曲が選曲されている。

このほか、ロンドンのリージェンツパークや、サンフランシスコを舞台にしたエピソードもラインアップ。エピソードの長さは30分～60分で、Apple Watchのワークアウトアプリから直接開始できるため、Apple Watch単体でも利用できる。

目的別のガイド付き「プログラム」

初心者向けメディテーション

3週間の完全ピラティス

新たに導入される「プログラム」は、個々の目標に合わせて設計されたガイド付きコース。運動に不慣れな層を対象とした「初心者向けワークアウト」や「初心者向けメディテーション」のほか、「4週間で作るヨガ習慣」、「3週間の完全筋力トレーニング」が提供される。

「3週間の完全ピラティス」については、4月6日より利用可能になる予定。各プログラムはiPhoneのフィットネスアプリ内にある「見つける」タブからアクセスできる。筋肉の強化や新しいスキルの習得など、目的に応じたメニューが案内される。