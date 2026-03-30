伝説ボーカルが22年の沈黙を破る！ DREAM DIVER PROJECT

記事ポイント 伝説のバンド03ボーカル・古市絢子が22年の沈黙を破りテーマソングを歌唱カシオペアの今井義頼ら実力派が集結した重厚なロックサウンド生成AIアニメMVと連動したクロスメディアプロジェクトが本格始動 伝説のバンド03ボーカル・古市絢子が22年の沈黙を破りテーマソングを歌唱カシオペアの今井義頼ら実力派が集結した重厚なロックサウンド生成AIアニメMVと連動したクロスメディアプロジェクトが本格始動

SPAZIOのレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」が展開するDREAM DIVERプロジェクトの第2弾として、バンドプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」が始動し、テーマソング「DREAM DIVER」の配信とダウンロードが2026年3月30日より開始されています。

伝説のバンド03のボーカリストだった古市絢子が22年の沈黙を破ってマイクを取り、カシオペアのドラマー今井義頼らとともに重厚なロックサウンドを作り上げています。

生成AIで制作したアニメを用いたミュージックビデオも同時公開されており、2029年の近未来を舞台にしたミステリアスな冒険物語の世界観を映像と音楽で体感できます。

DREAM DIVER PROJECT「DREAM DIVER」テーマソング配信開始

テーマソング：「DREAM DIVER」各ミュージックストアにて配信・ダウンロード開始ミュージックビデオ：YouTubeのDREAM DIVERチャンネルにて公開中（2分強）ボーカル：古市絢子（元バンド03）ドラム：今井義頼（現カシオペア）ベース：渋谷有希子ギター・ミキシング：可憐（Karen）

DREAM DIVERプロジェクトは、出版・映像配信・音楽配信などのクロスメディアで展開するオリジナルコンテンツプロジェクトです。

今回の第2弾では、これまでのデジタル絵本販売に続き、バンドプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」が始動しています。

実力派メンバーが集結した重厚なロックサウンド

ボーカルには、伝説のバンド03のボーカリストだった古市絢子が22年の沈黙を破って参加しており、その力強いシャウトは海外アーティストからも絶賛されています。

ドラムには現カシオペアのドラマーで日本最高レベルの実力を持つ今井義頼が参加し、ベースには国内外の大物アーティストのサポートを務める渋谷有希子が加わり、強力なグルーブ感を生み出しています。

ギターとミキシングはサウンドクリエイターとして第一線で活躍する可憐（Karen）が担当し、サウンドはさらに重厚に仕上がっています。

テーマソング「DREAM DIVER」は各ミュージックストアにて配信・ダウンロードが開始されており、YouTubeのDREAM DIVERチャンネルでは生成AIで制作したアニメ素材を中心に構成された2分強のミュージックビデオも公開されています。

DREAM DIVERの世界観

舞台は2029年の近未来です。

主人公・鷲塚瞳は翔蓮大学で文化資源を研究する若き学者で、届いた一通の手紙と家系に伝わる古文書「夢録」をきっかけに夢の世界へ引き込まれます。

夢を通じて過去・未来・記録に干渉できる不思議な力の謎を探る観測者〈ドリームダイバー〉として覚醒した彼女が、現実世界に影響を及ぼす数々の謎と対峙するミステリアスな冒険物語です。

バンドプロジェクトは今回のテーマソングを皮切りに、物語の各シーンをそれぞれ楽曲化したロックオペラとして順次リリースを予定しています。

重厚なロックサウンドと生成AIアニメが融合したミュージックビデオで、DREAM DIVERの世界観を映像と音楽の両面から体感できます。

伝説のバンド03ボーカル・古市絢子の22年ぶりの歌声と、カシオペアの今井義頼をはじめとする実力派メンバーの演奏が一つの楽曲に揃っています。

出版・映像配信・音楽配信のクロスメディアで展開が進み、ロックオペラとして物語の各シーンを楽曲化した作品が順次リリースされます。

DREAM DIVER PROJECTテーマソング「DREAM DIVER」の紹介でした。

よくある質問

Q. DREAM DIVERのテーマソングはどこで聴けますか？

A. 各ミュージックストアにて配信・ダウンロードが開始されています。

またYouTubeのDREAM DIVERチャンネルでは、生成AIアニメを使った2分強のミュージックビデオも公開されています。

Q. DREAM DIVER PROJECTに参加しているアーティストは誰ですか？

A. ボーカルに元バンド03の古市絢子、ドラムに現カシオペアの今井義頼、ベースに渋谷有希子、ギター・ミキシングに可憐（Karen）が参加しています。

Q. DREAM DIVERプロジェクトの今後の展開はどうなりますか？

A. テーマソングを皮切りに、物語の各シーンをそれぞれ楽曲化したロックオペラとして楽曲が順次リリースされます。

出版・映像配信・音楽配信のクロスメディアで国内外への展開も進められます。

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