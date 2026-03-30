「3人を自由に打たせて終わる」なぜ井上中日は開幕3連敗を喫したのか　球界OBが目を向けた3戦目1安打完封負け、8回の攻防「福永に送りバントもなかったのかな」

敵地で開幕3連敗を喫した井上中日はどう巻き返していくか（C）産経新聞社

中日は3月29日の広島戦（マツダ）に0−1の完封負け、開幕カード3連敗は8年ぶりの屈辱となった。

先発に転向した栗林良吏のテンポ良い投球にわずか1安打と封じ込められた。

【プロ野球解説】阪神は今年も強い ︎『その影に見えた不安点…』巨人山城にプロの洗礼 ︎DeNAがヤクルトに3連敗「この差は何？」日本ハムどうした？”達に見えたある傾向…”ロッテの新打順が凄い！

中日今季初登板の高橋宏斗も8回6安打9奪三振1失点と力投を見せるも味方失策で点を失う不運もあり、投手戦に敗れた。

開幕前は下馬評も高かった井上中日の開幕3連敗の背景には何があるのか。球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月29日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】阪神は今年も強い!?『その影に見えた不安点…』巨人山城にプロの洗礼!!DeNAがヤクルトに3連敗「この差は何？」日本ハムどうした？“達に見えたある傾向”…ロッテの新打順が凄い！」と題した動画を更新。開幕3連戦の各カードの内容に独自の考察を加えている。

中日の3連敗となった広島・中日のカードに関しては2戦目に先発したドラ2左腕の桜井頼之介の好投を「センス抜群」とたたえながら、中日が1安打の完封負けとなった3戦目の攻防に目を向けた。

29日のゲームは先発に転向した栗林に95球のマダックス完封を献上した試合となった。