48歳・鈴木紗理奈、医師から診断「女性ホルモンが1ミリもない」 近況ショット添え、子宮腺筋症も告白
タレントの鈴木紗理奈（48）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“大人の思春期”について言及。自身の身体の症状についても告白した。
【写真】「女として終わってしまうのかとか…」鈴木紗理奈、近況ショット
「#大人の思春期 はじまりました」と“祝”マークの絵文字を添えて投稿。「色んなものから解放されてやっと1人の人間として生きていける」「最高の時期を迎えたので自分の人生全力で楽しみます」とつづった。
また「年は取れば取るほど楽しくて美しい。恥ずべき事ではなく誇れること。ということを私が証明するから！！」と呼びかけた。
複数の動画も公開。ストーリーズのスクリーンショットの内容で、「定期検診の結果 女性ホルモンが1ミリもないと診断されました」と報告。「毎度毎度診てもらってる先生に女性ホルモン出すので飲んでね。これで思考も女性っぽくなりますよ。とのこと 男性思考ってバレてたん？？笑」などと明かした。
また、大人の思春期について「わたしが今回女性ホルモンがほぼなくなってることを公表したのは 性別関係なく1人の人間として生きていける、謳歌していける素晴らしい人生が始まるのに、人に言いにくいとか、女として終わってしまうのかとか、不安抱えたり、恥ずかしいことにみたいに思うのは違うと思って」「一昔前は生理のことやPMSも言えない世の中やったけど今は違う」「大人の思春期もそんなふうになればいいなと思ってます」「しんどい時は笑いに変えるくらい堂々としてみます!笑」と自身の考えをつづった。
さらに「生理も止まってますか？」という問い合わせに「わたし子宮腺筋症という病気でその症状を悪化させない為に子宮にミレーナという器具を入れてるのでそもそも生理が来ないのです」と説明。
「若い頃はビルを飲んでたけど飲み忘れと血栓が怖くてミレーナに変えました」と明かし、「国によるけど、アメリカでは妊娠のため以外は生理は体に負担かかるので止めた方がいいと言う考え」「生理再開させた時 妊娠率も上がるのでわたしはこの考えに賛同してます」とつづった。
投稿はこのほか、歌って踊って大はしゃぎで日々を楽しむ様子も公開。「大人の思春期」「一緒に楽しもう！」などと呼びかけている。
【写真】「女として終わってしまうのかとか…」鈴木紗理奈、近況ショット
「#大人の思春期 はじまりました」と“祝”マークの絵文字を添えて投稿。「色んなものから解放されてやっと1人の人間として生きていける」「最高の時期を迎えたので自分の人生全力で楽しみます」とつづった。
また「年は取れば取るほど楽しくて美しい。恥ずべき事ではなく誇れること。ということを私が証明するから！！」と呼びかけた。
また、大人の思春期について「わたしが今回女性ホルモンがほぼなくなってることを公表したのは 性別関係なく1人の人間として生きていける、謳歌していける素晴らしい人生が始まるのに、人に言いにくいとか、女として終わってしまうのかとか、不安抱えたり、恥ずかしいことにみたいに思うのは違うと思って」「一昔前は生理のことやPMSも言えない世の中やったけど今は違う」「大人の思春期もそんなふうになればいいなと思ってます」「しんどい時は笑いに変えるくらい堂々としてみます!笑」と自身の考えをつづった。
さらに「生理も止まってますか？」という問い合わせに「わたし子宮腺筋症という病気でその症状を悪化させない為に子宮にミレーナという器具を入れてるのでそもそも生理が来ないのです」と説明。
「若い頃はビルを飲んでたけど飲み忘れと血栓が怖くてミレーナに変えました」と明かし、「国によるけど、アメリカでは妊娠のため以外は生理は体に負担かかるので止めた方がいいと言う考え」「生理再開させた時 妊娠率も上がるのでわたしはこの考えに賛同してます」とつづった。
投稿はこのほか、歌って踊って大はしゃぎで日々を楽しむ様子も公開。「大人の思春期」「一緒に楽しもう！」などと呼びかけている。