「外でやってくれ」タクシー会社敷地内でトラブル注意した運転手に逆上…前歯や顎を折り全治2年の重傷　24歳男逮捕　東京・板橋区

2025年12月、板橋区のタクシー会社の敷地内で、トラブルを注意したタクシー運転手の男性を殴り全治2年の重傷を負わせたとして、24歳の男が逮捕された。男は「相手がのびたあと、それ以上タコ殴りはしていない」と供述している。

トラブルを注意した運転手に逆上し殴打か

27日午前7時半頃、東京・板橋署でカメラが捉えたのは、のしのしとゆっくり歩く男。職業不詳の福田琉斗容疑者（24）だ。

40代のタクシー運転手の男性を殴り、大けがをさせた疑いが持たれている。

事件があったのは、2025年12月。福田容疑者ら2人はトラブルになっていた男女3人を追いかけ、板橋区のタクシー会社の敷地内に侵入。

そこで現れたのがタクシー運転手の男性だ。

前歯や顎を折られ神経障害も…全治2年の重傷

タクシー運転手の男性に「外でやってくれないか」と注意されると、福田容疑者は腹を立て犯行に及んだとみられている。

タクシー運転手の男性は前歯や顎などを折られたほか、神経障害となるなど全治2年の重傷を負った。

犯行後、福田容疑者は逃走していた。

調べに対し「相手がのびたあと、それ以上タコ殴りはしていない」と供述している。

また、福田容疑者は「断片的だが殴ったことは覚えている」と供述するなど、容疑を認めているという。

（「イット！」3月27日放送より）