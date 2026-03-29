外出中に見守りカメラを覗いてたところ、愛犬の姿が見えず…。残念に思って再度すぐに開き直してみた結果、画面上にはまさかの光景が広がっていたのだといいます。

何度も見たくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で19.7万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：留守番中の犬を見ようと『見守りカメラ』を覗いた結果→姿が見えないと思った、次の瞬間…想定外の光景】

見守りカメラを覗いても犬の姿が見えず…

Xアカウント『@corgi_yukichi』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えた微笑ましい光景。

この日、飼い主さんは外出先から見守りカメラを覗いてみることにしたのだそう。しかし、そこには愛犬コーギー「ゆきち」くんのお姿はなく…

すぐに開き直してみた結果→想定外の光景が話題

残念に思った飼い主さんは、すぐに画面を開き直してみることにしたのだといいます。

そこに映ったのは…寝転んだまま、クレートの横からひょっこりと顔を出すゆきちくんだったのだそう。

三角のお耳、どこか眠たげな瞳だけを覗かせるゆきちくんのお姿に、飼い主さんも思わずにっこりすることになったのでした。

最初に飼い主さんが見守りカメラを覗いた時も、同じ場所に居たのであろうゆきちくん。見事なまでのステルスっぷりに飼い主さんも騙されてしまったようです。

見守りカメラ越しにも笑顔にさせてくれるゆきちくん、そのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「待たせたなって感じｗ」「カメラの音が聞こえたかな？」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でのんびり屋さんのコーギーくん

2024年4月7日生まれのゆきちくんは、甘えん坊で表情豊か、のんびり屋さんな男の子。飼い主さんにくっついて眠るのが大好きなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすゆきちくんのお姿は日々多くのユーザーにコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@corgi_yukichi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。