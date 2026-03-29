46種類から選ぶ自分だけの一杯！ Yoajung「ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店」

記事ポイント 韓国で400店舗以上展開のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が東海エリア初上陸名古屋・栄のマルエイガレリア1Fに2026年3月27日オープン46種類のトッピングから自分だけのオリジナルカスタマイズが楽しめる 韓国で400店舗以上展開のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が東海エリア初上陸名古屋・栄のマルエイガレリア1Fに2026年3月27日オープン46種類のトッピングから自分だけのオリジナルカスタマイズが楽しめる

韓国で大人気のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が、東海エリアに初上陸しています。

名古屋・栄の「マルエイガレリア」1Fに2026年3月27日にオープンしました。

酸味控えめでさっぱりとしたフローズンヨーグルトに、46種類のトッピングを自由に組み合わせられるカスタマイズ型ヨーグルトアイスです。

Yoajung「ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店」

店舗名：Yoajung 名古屋 マルエイガレリア店オープン日：2026年3月27日（金）営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー20:30）所在地：マルエイガレリア 1F（名古屋・栄）運営：有限会社マツヤ

Yoajung（ヨアジョン）は、韓国語で「ヨーグルトアイスクリームの定石（ジョシソク）」を略した名前を持つフローズンヨーグルトブランドです。

韓国国内で400店舗以上を展開しており、Z世代を中心に幅広い支持を集めています。

店内はブルーを基調とした韓国トレンドを取り入れたスタイリッシュな空間デザインです。

カウンター席からテーブル席まで用意されており、おひとりでも友人同士でも気軽に利用できます。

居心地の良さと写真映えを両立した内装で、ゆったりとイートインを楽しめるスペースも併設されています。

看板メニュー ヨーグルトアイスクリーム

看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長です。

高タンパクで低カロリーのフローズンヨーグルトのため、ギルトフリーなデザートとして楽しめます。

そのまま食べても美味しく、トッピングやアレンジで自分好みの味にカスタマイズできます。

46種類の多彩なトッピング

コムハニー（蜂の巣）やクッキー、シリアル、フルーツなど計46種類の多彩なトッピングが用意されています。

自分だけのオリジナルカスタマイズで、世界にひとつの組み合わせを楽しめます。

K-POPアイドルが紹介する「推しレシピ」を再現して食べられることでも、ファンの間で注目が高まっています。

コンボメニューも用意されており、初めてでも選びやすいラインナップとなっています。

酸味控えめでさっぱりとした味わいは、甘すぎるスイーツが苦手な方にも食べやすいのが魅力です。

46種類のトッピングによるカスタマイズの自由度の高さが、何度訪れても新しい発見を生み出します。

高タンパク・低カロリーのギルトフリーなデザートとして、健康を意識する方にもうれしい一杯となっています。

Yoajung「ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店」の紹介でした。

よくある質問

Q. Yoajung（ヨアジョン）名古屋 マルエイガレリア店の営業時間は？

A. 営業時間は10:00〜21:00で、ラストオーダーは20:30です。

Q. トッピングは何種類ありますか？

A. コムハニー（蜂の巣）やフルーツ、クッキー、シリアルなど計46種類のトッピングが用意されています。

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