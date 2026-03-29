小芝風花、“売り物級”手編みの羽ピクミン帽子に絶賛の声「可愛すぎて声出た」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の小芝風花が3月28日、自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、話題になっている。
【写真】28歳朝ドラ女優「売り物レベルの出来栄え」人気キャラモチーフの手編み帽子
小芝は「編み物日記No.12」と題し、趣味である編み物の作品を投稿。人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクター・羽ピクミンをモチーフにした手編みの帽子を披露した。羽ピクミンについて「水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い」と解説を添え、ピンク色の帽子に水色の目や紫色の花をあしらったこだわりの作品を公開している。羽ピクミンになりきり、帽子をかぶって淡いピンクのトップスを着用し、空を飛ぶようなポーズをした自身の姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて声出た」「売り物レベルの出来栄え」「この帽子欲しい」「編み物日記、待ってました」「桜の季節にピッタリ」「クオリティ高い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳朝ドラ女優「売り物レベルの出来栄え」人気キャラモチーフの手編み帽子
◆小芝風花、手編みの“羽ピクミン帽子”公開
小芝は「編み物日記No.12」と題し、趣味である編み物の作品を投稿。人気ゲーム「ピクミン」シリーズのキャラクター・羽ピクミンをモチーフにした手編みの帽子を披露した。羽ピクミンについて「水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い」と解説を添え、ピンク色の帽子に水色の目や紫色の花をあしらったこだわりの作品を公開している。羽ピクミンになりきり、帽子をかぶって淡いピンクのトップスを着用し、空を飛ぶようなポーズをした自身の姿も披露している。
◆小芝風花の手編み作品に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて声出た」「売り物レベルの出来栄え」「この帽子欲しい」「編み物日記、待ってました」「桜の季節にピッタリ」「クオリティ高い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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