3月28日、『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。総勢18名の一流芸能人たちが出演したが、そのなかでも俳優の唐沢寿明に視聴者の視線が集まった。

今回のスペシャルでは、「赤ワイン」「ロックバンド」「ヘアメイク」「弦楽八重奏」「映画監督」「ミシュランのマグロ」の6つのチェックを実施。唐沢は、初登場の片平なぎさと「チーム大俳優」としてペアを組み、全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げた。

「唐沢さんは、全身黒のスーツに身を包み、シックな装いで登場。さらに、白髪混じりのスタイルを披露し、そのビジュアルの変化に視聴者にも驚きが広がりました。番組冒頭では、『大俳優』と称されたことに『プレッシャーを感じている』と本音を漏らしていましたね」（テレビ局関係者）

これまで黒髪の印象が強かったことから、この “白髪ヘア” に対して、X上では

《唐沢さん歳とったなぁ、めっちゃ白髪生えてる》

《久しぶりに見たけど別人みたい》

《シルバーグレーの素敵なおじさまになってる》

と、驚きを隠せない声が並んだ。

「2025年10月期のドラマ『コーチ』（テレビ東京系）で、冴えない55歳の熟練刑事役を熱演し、白髪姿を披露していました。現在62歳となった唐沢さんですが、年を重ねて出てきた自然な変化で “渋み” が増しているように感じます」（芸能記者）

すでにベテラン俳優の唐沢は、芸歴40年を目前としており、その活躍は今も衰えない。

「2026年4月からは、ドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）で主演を演じます。さらに5月には、主演映画『ミステリー・アリーナ』の公開も控えており、その後も続々と作品が公開されます。仕事は途切れませんね」（同）

2026年1月からは、30年間在籍した事務所を離れ、妻の山口智子と新会社を立ち上げた唐沢。心機一転、さらなる大活躍も間違いなしか。