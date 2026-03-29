「あか抜けて友人を驚かせたい」 修学旅行前の挑戦

学生生活のなかで、修学旅行は楽しみなイベントの一つではないでしょうか。修学旅行中は写真を撮る機会が多いので、ヘアスタイルも整えておきたいですよね。今回美容院を訪れたのは、修学旅行前にカットを希望している男子中学生。男性のヘアカットを多く手掛けている美容師・大月ショウさんのもとで、どのような変身を遂げるのでしょうか。

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普段は地元の美容院に通っているという男子中学生は、修学旅行を前に姉の紹介で大月さんのもとへ来店。現在の髪型は前髪のあるマッシュベースで、中学生らしい自然体な雰囲気が印象的です。「あか抜けたい」「クラスの友人を驚かせたい」という希望を伝えました。

校則は厳しくないとのことで、大月さんは「おしゃれを楽しめる髪型」を提案。また、髪の長さについては「学生さんなので、前髪を上げたり下ろしたりしてもセットできる長さ」に決定しました。緊張からか表情が少し固くなっているようですが、いよいよ施術に入ります。

爽やかショートで別人に！ 照れ笑いも飛び出す大満足の仕上がり

カット後は、顔周りがすっきりとした爽やかなショートヘアに大変身。以前は丸みのあるシルエットでしたが、カット後は動きのある活発な雰囲気のヘアスタイルに仕上がりました。変身した姿を見た男子中学生は、照れ笑いをしながらも表情は明るく満足している様子が伝わります。

大月さんも「爽やかなお顔をしているしショートが似合うので、ぜひこれからどんどんおしゃれを楽しんでほしい」とエールを送りました。この大変身には、友人たちもきっと驚くのではないでしょうか。修学旅行がさらに楽しみになりそうですね。

「めっちゃイケメン！」 ネットも絶賛のビフォーアフター

投稿を見た人たちからは「髪型だけでこんなにも雰囲気って変わるんだ」「めっちゃイケメン！」「かっこいいのはもちろん、大人っぽくなりましたね」など、絶賛する声が寄せられています。