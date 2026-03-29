水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」（毎週月〜金 朝5:50〜9:00 ※一部地域を除く）が、3月30日（月）の放送からリニューアル！

新出演者＆新コーナー＆新ロゴ＆新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝をみなさまにお届けする。

「買いたくなる・行きたくなるかも」をテーマに注目情報をお届けする新コーナー「朝の流行チャージ 買いドキッ!? ❤」に、リポーターとして新たにダンス&ボーカルグループ MAZZEL（マーゼル）のNAOYAと、ポップクリエーターのあさぎーにょが加入！

NAOYAは近年バラエティー番組での活躍に加え、ドラマでW主演を務めるなど表現の幅を広げている。あさぎーにょはSNSの総フォロワーが500万人を超え、ファッションをはじめ幅広い分野で活躍中だ。

NAOYAは明日30日（月）の放送で「トロトロ飲めちゃう!? 話題のスイーツ」をリポート。ひと口食べた瞬間、思わず笑顔がこぼれるとともに「飲めちゃうかも」と驚きのコメント。持ち前のリアクションの良さと、飾らない言葉選びで、スイーツの魅力を等身大で伝える。あさぎーにょはこの春オープンする「NEWoMan高輪 MIMURE」を独特の感性とクリエーターのテクニックを駆使してリポート。液体窒素を使用したジェラートを試食した瞬間「ジェラートの概念が吹き飛ぶ！」と大興奮。

新出演者＆新コーナー＆新セットと、パワーアップする新「ZIP!」をお楽しみに！最新情報は、随時「ZIP!」公式SNSでも公開。

■番組情報

日本テレビ系 毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞

水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

月：瀬戸朝香 火：岡部大 水：戸塚純貴（26年4〜6月） 木：山下健二郎 金：阿部亮平

＜解説の先生＞

月：後藤達也（経済ジャーナリスト） 火：齋藤孝（明治大学教授）

＜スポーツ担当＞

月〜水：山本紘之（日本テレビアナウンサー） 木・金：梅澤廉（日本テレビアナウンサー）

＜ニュース担当＞

月〜水：北脇太基（日本テレビアナウンサー） 木・金：石川みなみ（日本テレビアナウンサー）

＜エンタメ担当＞

月〜水：市來玲奈（日本テレビアナウンサー） 木・金：杉原凜（日本テレビアナウンサー）

＜フィールドキャスター担当＞

月・火：並木雲楓（日本テレビアナウンサー） 水〜金：渡邉結衣（日本テレビアナウンサー）

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X： @zip_tv

番組公式Instagram：@ntvzip