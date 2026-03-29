本日3月29日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストにチョコレートプラネット、森七菜が登場！

3人でTT兄妹に!? センター扉から登場するなりSixTONESの「T」にちなんで「TTポーズ」をキメるチョコプラと森にスタジオは大盛り上がり。楽しいことが大好きなゲスト3人と、少年探偵団を結成！新企画の謎解きゲームで名キャラ＆名推理が誕生。さらに、脳トレダンスゲームで踊りまくって大騒ぎ。今宵も何が飛び出すか分からない、予測不能なパーティーナイトが開演！

◆脳トレダンスゲームで森七菜が大乱舞「踊ろうぜぇ〜！」

最初のゲームは、「ダンシング・ヒーロー」の曲に合わせて踊りながら右と左を当てる2択ゲーム「左右シンキングヒーロー」。答えは右か左か？空間認知力が問われるクイズを出題。曲の終わりに、正解だと思う方向に手を伸ばしてキメポーズ。9人全員正解でクリアとなる。

自信を聞かれた森は「いま運転免許の勉強をしている最中なので。右折左折みたいな」と得意げに話すものの、SixTONESから「それ、できないわけないから」とツッコまれて照れ笑い。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も思わず「森ちゃん、かわうぃーねー！」と“チャラ男”モードになり、スタジオのテンションも急上昇。一同は全10問中3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品ギョーザをゲットできるか？

「東京タワーが見えるのは画面の左？右？」「玄関に散らかった靴、多いのは左足？右足？」「釣ざおを持っているのは左手？右手？」など、シンプルな問題でもカメラアングルが変わったり画面が反転したりで「こっちじゃない!?」とみんなで大混乱！初めは余裕だった森もゲームが進むにつれて頭がこんがらがり、開き直って「踊ろうぜぇ〜！」。

チョコプラもSixTONESも、みんなで一緒に跳ねて踊って大フィーバー！ルール無用の一同に、藤森も「やってられるか！」とMC放棄!? 果たしてゲームの行方は？

◆「真実はいつもひとつ！」GOスト探偵団が名推理を連発！

ひらめきと推理力が問われる没入型謎解きゲーム「あるなし少年探偵団」にみんなで挑戦！“○○”にはあって、“○○”にはない。“ある”だけに潜む共通点を見抜く「あるなしクイズ」をドラマで出題。全員で話し合って正解を導き出し、ご褒美グルメのまぐろ丼をゲットできるか？

第1問は、「レゴブロック」にあって「シルバニアファミリー」にない、カメにあってウサギにない、レトルトカレーにあってわんこそばにないものを推理。探偵になりきって謎解きに没入する一同は、ぶっ飛んだ推理を次々と披露。出題ドラマに登場したタイムマシーン3号もスタジオに乱入し、てんやわんやの大騒ぎに！そんな中、森が「いいこと思いついちゃった！」と、誰も気付かなかった共通点を発見。一体それは!?

さらに、通天閣にあって東京タワーにない、「ぐんまちゃん」にあって「チーバくん」にないものとは？長田庄平と森本慎太郎が名推理を展開。意外すぎる共通点に気付いた一同は「見つけた！」「すごい！」と大興奮！

最終問題は、青いジャケットに赤のちょうネクタイ・京本大我扮する「名探偵キョモン」が超難問に挑み、「分かったぞ！真実はいつもひとつ！」と謎解き宣言！果たして正解できるのか!? 探偵ドラマさながら、手の込んだ出題ドラマには、濱田龍臣、U字工事も出演。臨場感たっぷりのストーリーも必見！

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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