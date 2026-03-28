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株価下落時こそポイ活の出番！投資信託の即売りと外貨積立キャンペーンを活用して資産形成を加速させる新視点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【忘れたら大損】全員突撃 4月のポイ活ルーティン見逃すなァ」と題した動画を公開した。動画では、毎月恒例となっている4月にやるべきポイント活動（ポイ活）の具体的なルーティンや、投資信託の即売り手法、各銀行のお得なキャンペーンについて詳しく解説している。



動画の冒頭でネコ山は、自身のポイ活投資による資産が1765万円を突破したことを報告。株価が全体的に下落傾向にある状況に触れつつ、「こういう時こそポイ活」と語り、相場に左右されずに確実なリターンを得るための入金力向上の重要性を強調した。



具体的な4月のルーティンとして、まず「クレカ積立の即売り」のスケジュールを紹介。楽天証券、SBI証券、マネックス証券など、各社の積立日と売却日をカレンダー形式で整理し、値動きの小さい「三菱UFJ 日本短期債券オープン（愛称：円債ファースト）」などを活用して価格変動リスクを抑えつつポイントを獲得する手法を解説した。特に楽天証券では、楽天キャッシュと楽天カード決済を併用する細かな戦略にも言及している。



続いて、銀行関連のポイ活へと話題を移す。他行からの振り込みを受けるだけでポイントが貯まる被振込キャンペーンや、住信SBIネット銀行などの給与受取キャンペーンを紹介。さらに、三井住友銀行の「Olive」にて実施されている外貨ダブルキャンペーンについても触れ、口座開設と外貨クレカ積立の条件を達成すれば数千円相当のポイントがもらえる仕組みを手順を追って解説した。



動画の終盤では視聴者からの質問に答え、家計簿アプリへの課金については「Moneytree」や「Smart Life Designer」といった無料アプリの併用で十分対応できるという自身のスタンスを明かした。相場環境に一喜一憂することなく、日々の地道なポイ活を通じて着実に資産を増やすための実践的なノウハウが示されている。