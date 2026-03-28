「テラハ」島袋聖南、フライパンぎっしりの“1kgスペアリブ”に反響「圧巻」「ボリュームすごい」
【モデルプレス＝2026/03/28】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量のスペアリブを料理する様子を公開した。
【写真】「テラハ」出演美女「ボリュームすごい」フライパンぎっしりの1kgスペアリブ
島袋はワイングラスの絵文字を添えて「1kgスペアリブ」とコメント。煮込まれた大きなスペアリブがぎっしりと入ったプライパンの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「圧巻」「かぶりつきたい」「美味しそう」「ワインに合いそう」「匂いを感じる」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演美女「ボリュームすごい」フライパンぎっしりの1kgスペアリブ
◆島袋聖南、1kgのスペアリブ料理公開
島袋はワイングラスの絵文字を添えて「1kgスペアリブ」とコメント。煮込まれた大きなスペアリブがぎっしりと入ったプライパンの写真を公開した。
◆島袋聖南の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「圧巻」「かぶりつきたい」「美味しそう」「ワインに合いそう」「匂いを感じる」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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