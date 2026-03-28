シーハンは4回途中4失点で降板

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）

少し気になる変化だ。ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。開幕2戦目の先発マウンドをエメ・シーハン投手に託したが、4回途中4失点と結果を残せず。自慢のフォーシームの威力が徐々に色褪せ、米ファンからは「間違いなく懸念される」と指摘されている。

26歳のシーハンは昨季15登板（12先発）で6勝3敗、防御率2.82、奪三振率10.92と飛躍を遂げた。今回は開幕ローテーション入りするなどさらなる活躍が期待されている。初回は3者連続三振の立ち上がりを見せたが、2回に先制点を許した。3回にはマルテに被弾。逆転して迎えた4回は1死二、三塁のピンチを作り、無念の降板となった。

最高の初回から一体何があったのか。シーハンの武器は威力抜群のフォーシームとスライダー、チェンジアップだ。軸となる速球は初回に8球投げて平均球速95.6マイル（約153.8キロ）を計測した。しかし、一転して2回は93.4マイル（約150.3キロ）、3回に94.0（約151.2キロ）、そして降板した4回は92.7マイル（約149.1キロ）と一気に下落していた。

試合中に球速にバラつきが出ること事態は普通だが、イニング毎に大きく変化し、しかも降板に追い込まれた4回で急落したことに、“嫌な兆候”を感じ取ったファンも多かった。「何事もない事を……」「大丈夫かな」「これはまずい」「キャンプでもずっとあったけど、何かありそう」「マジか」など不安の声が寄せられた。果たして一過性のものであることを願いたい。（Full-Count編集部）