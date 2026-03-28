「何の変哲もないネコちゃんに見えますが、この子の下では夫が窒息しかけています」



【写真】実はこの下にパパが！（笑）

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、縞三毛の「ひな」ちゃん（3歳・女の子）。ソファの上でくつろぐ、ごく普通の一枚に見えますが、実はその下で、とんでもない状況が発生していました。



何と、飼い主のパパが首元に乗られ、身動きが取れない状態にーー。思わず二度見してしまう静かな圧に、「声出た（笑）」「……刺客」「完全犯罪ですね」など驚きと爆笑の声が次々と寄せられ、4.5万件超の“いいね”を集めました。飼い主のXユーザー・ひなてまリンさん（@hina20221019）にお話を伺いました。



胸元ど真ん中に鎮座…逃げ場ゼロの“猫圧”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「夫がコタツに入り、後ろのソファにもたれていたところ、ひなちゃんが首から胸にかけてのあたりに居座ってしまったようです」



ーーこの光景を見た感想は？



「苦しくないのかなと思って見ていたのですが、夫からクスクスと笑う声が聞こえてきて。『きっとひなちゃんの愛情を感じてうれしいんだろうな』と思い、安心して（？）撮影しました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「夫はしばらくもぞもぞと動きながら、『どいてくれない〜』と、うれしいような困ったような様子でした。最後は『どいてね』と声をかけてから、そっとおろしていました」



ーーご家族の体の上に乗ることはよくありますか。



「ひなちゃんは、私や夫の膝の上によく乗ってきます。このときはコタツで膝が隠れていたので、胸元に乗ることにしたのかもしれません。甘えん坊な子なので、膝以外にも足元で転がっておなかを見せたり、歩いていると足にまとわりついて頭突きをしてきたりします」



リプライには、思わず笑ってしまう声や、“猫圧”を楽しむようなコメントが相次いで寄せられています。



「……刺客」

「声出た（笑）」

「強制猫吸い」

「完全犯罪ですね」

「救急救命が到着しました」

「お猫様からのご褒美ですね」

「旦にゃさま〜〜っっっ！！！」

「あまりにも自然すぎて（笑）」

「これは猫吸いの中でも最上級の喜び」

「ネコちゃんは忖度しない。存在したい場所に存在するのみ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）