【アオのハコ】Season2の最新情報発表！ 新キャストは青山吉能に決定
TVアニメ『アオのハコ』Season2の最新情報が続々と発表。ティザービジュアル、ティザーPV、放送日が公開、新キャストに青山吉能、さらに公式WEBラジオ「ハコラジ」が4月7日より配信開始となる。
＞＞＞ティザーPV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真13点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。TVアニメは2024年10月から連続2クールで放送され大反響を巻き起こした。
このたび、Season2のティザービジュアルが公開された。
展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。物語の新たな始まりを予感させるような、温かく印象的なティザービジュアルとなっている。
さらに、2026年10月４日より毎週日曜ごご４時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始となることも発表された。
また、Season2の最新映像を収めたティザーPVがついに公開。
大喜と千夏、2人の距離が少しずつ近づいていくシーンを織り交ぜながら物語が展開。キャラクターの心の動きを映し出す繊細な表情や、印象的な台詞の数々が楽しめる。そして、ティザーPVのラストには、千夏に不穏な言葉を投げかける新キャラクターの姿も……。Season2も物語序盤から見どころが満載となっている。
そして新キャストも発表。ミニバス時代の千夏の元チームメイト・木戸夢佳は、青山吉能 が演じることに決定。青山からは「夢佳とともに、この作品が持つ彩りの一助を担えることを心から光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします！ 」とのコメントも到着した。
さらに『アオのハコ』公式WEBラジオ「ハコラジ」がSeason2の放送にあわせて復活。通算14回目の配信は、4月7日（火）18：30から、「アオのハコ」公式ポッドキャストと、トムス公式YouTubeチャンネルで配信が決定した。なお、10月までは毎月1回の配信、10月以降は隔週1回の配信を予定している。
TVアニメ『アオのハコ』Season2は、2026年10月4日より毎週日曜ごご4時30分より放送開始、お楽しみに。
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
＞＞＞ティザーPV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真13点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。TVアニメは2024年10月から連続2クールで放送され大反響を巻き起こした。
展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。物語の新たな始まりを予感させるような、温かく印象的なティザービジュアルとなっている。
さらに、2026年10月４日より毎週日曜ごご４時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始となることも発表された。
また、Season2の最新映像を収めたティザーPVがついに公開。
大喜と千夏、2人の距離が少しずつ近づいていくシーンを織り交ぜながら物語が展開。キャラクターの心の動きを映し出す繊細な表情や、印象的な台詞の数々が楽しめる。そして、ティザーPVのラストには、千夏に不穏な言葉を投げかける新キャラクターの姿も……。Season2も物語序盤から見どころが満載となっている。
そして新キャストも発表。ミニバス時代の千夏の元チームメイト・木戸夢佳は、青山吉能 が演じることに決定。青山からは「夢佳とともに、この作品が持つ彩りの一助を担えることを心から光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします！ 」とのコメントも到着した。
さらに『アオのハコ』公式WEBラジオ「ハコラジ」がSeason2の放送にあわせて復活。通算14回目の配信は、4月7日（火）18：30から、「アオのハコ」公式ポッドキャストと、トムス公式YouTubeチャンネルで配信が決定した。なお、10月までは毎月1回の配信、10月以降は隔週1回の配信を予定している。
TVアニメ『アオのハコ』Season2は、2026年10月4日より毎週日曜ごご4時30分より放送開始、お楽しみに。
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
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