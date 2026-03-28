前売り3,300円で9都市開催！ BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」

記事ポイント BOCCHI。の4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』が9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外ツアー3rdフルアルバム『Dear Piece』を2026年4月30日にリリース BOCCHI。の4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』が9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外ツアー3rdフルアルバム『Dear Piece』を2026年4月30日にリリース

GDL Entertainment所属の7人組アイドルグループ・BOCCHI。（ボッチ）が、4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を開催します。

結成6年目の今回は日本を飛び出し、初となるフィリピン・セブ島公演を含む全9都市での開催となっています。

BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」

ツアー名：Dear Piece Tour 2026期間：2026年5月10日（日）〜6月30日（火）公演都市：大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋・セブ島・東京（全9都市）ツアーファイナル：東京・代官山UNIT

BOCCHI。は2020年11月に結成された7人組アイドルグループです。

@JAMやTIFなどの大型フェスに毎年出演し、SNS総フォロワー数は100万人を突破しています。

『全力型個性派アイドル』として活動する彼女たちが、3rdフルアルバム『Dear Piece』を引っ提げて全国を駆け巡ります。

公演日程

ツアーは2026年5月10日（日）の大阪・寺田町Fireloopからスタートします。

5月17日（日）には沖縄・Event Space ZACKで公演が行われ、5月23日（土）には仙台・spaceZeroへ向かいます。

5月30日（土）の小倉・LIVE SPOT WOW!、5月31日（日）の博多・Buddy up!と九州2日間連続の公演が続きます。

6月7日（日）には柏・DOMe KASHIWA、6月14日（日）には名古屋・新栄シャングリラでの開催です。

6月20日（土）のセブ島公演は、BOCCHI。として初の海外公演となっています。

そしてツアーファイナルは6月30日（火）、2022年のツアーFINALの会場でもあった東京・代官山UNITでの凱旋公演です。

チケット情報

大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋公演のチケットは、前売り3,300円（税込）・当日3,850円（税込）となっています。

一般発売は3月20日（金祝）22:00から各公演前日23:59まで受け付けています。

東京公演は先行発売が3月30日（月）22:00から、一般発売が4月13日（月）22:00からの開始です。

セブ島公演のチケット詳細は後日発表予定となっています。

3rdフルアルバム「Dear Piece」

ツアーに先駆け、2026年4月30日に3rdフルアルバム『Dear Piece』がリリースされます。

新曲3曲を収録しており、ツアーに合わせたリリースイベントの開催も予定されています。

メンバーの澄川れみさんは「3年ぶりとなる全国ツアーを開催することになりました！今の私たちだからこそ見せられるものをしっかり届けに行きます」とコメントしています。

ニューアルバムの楽曲とともに、BOCCHI。

の成長を各地のライブ会場で体感できます。

初の海外公演となるセブ島を含む全9都市の規模は、グループの勢いを示しています。

7人それぞれのカラーが光るステージと、100万人のフォロワーに支えられたパフォーマンスが各会場で展開されます。

BOCCHI。

「Dear Piece Tour 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」のチケットはどこで購入できますか？

A. 大阪・沖縄・仙台・小倉・博多・柏・名古屋公演は一般発売で前売り3,300円（税込）、当日3,850円（税込）です。

東京公演は先行発売が3月30日22:00から、一般発売が4月13日22:00から開始されます。

セブ島公演の詳細は後日発表予定です。

Q. 3rdフルアルバム『Dear Piece』の発売日はいつですか？

A. 2026年4月30日にリリースされます。

新曲3曲を収録しており、ツアーに合わせたリリースイベントも予定されています。

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