飼い主さんが新しく購入したマットレスで、一足先にくつろぐ犬が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「腰に効くわ～って顔ｗ」「気持ちよさそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：腰痛のため『柔らかいマットレス』を導入→犬がしていた『まさかの行動』】

一足お先にマットレスを堪能

TikTokアカウント「coo._.leo」に投稿されたのは、飼い主さんが腰痛対策のために購入したマットレスで「まさかの行動」をしているミニチュアダックスフンドの男の子「レオ」くんの様子。

マットレスは薄くてふかふかの物を購入したという飼い主さん。しかし、お風呂から上がってふとベッドを見てみると、レオくんが先に新品のマットレスを堪能していたんだとか。

気持ち良さそうに爆睡

レオくんは思いっきりヘソ天をして、マットレスの上で爆睡しているよう。まるで「これ腰に効くわぁ～」と言っていそうな、とっても気持ち良さそうな表情でスヤスヤと寝ています。

レオくんからの感想を聞かずとも、ふかふかマットレスの寝心地が良いことは存分に伝わってきます。もうすぐ8歳になるというレオくんですが、実は違いの分かる大人なのかもしれません…！

寝心地の良さは確実！

「君のために買ったんじゃないから」と飼い主さんのツッコミが炸裂してしまうほどに、リラックス感満点の表情で熟睡しているレオくん。毎日ヘソ天して寝ていると言うレオくんですが、その姿にじわじわ笑いが込み上げてきます。

レオくんは、その後大いびきをかきながら寝ていたのだそう。レオくんの心からのマットレスの満喫ぶりは、多くの人をほのぼのさせることとなったのでした。

投稿には「腰に効くわ～って顔ｗ」「気持ちよさそう」「ヘソ天かわゆ」「寝心地良かったんだね～」「先に試して感想言おうと思ったら寝ちゃった？」といったコメントが寄せられています。

レオくんの可愛さあふれる日常は、TikTokアカウント「coo._.leo」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「coo._.leo」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。