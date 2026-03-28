女優の城夢叶が26日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットで大学を卒業した感謝を記した。



【写真】かつての日本代表が娘に甘そうなパパの顔 おめかし父娘の2ショット

城の父は元サッカー日本代表で1998年W杯フランス大会にも出場した城彰二氏。やさしい笑みを浮かべるスーツ姿の父の横で、ドット柄のトップスにミニ丈、さらにロングブーツを合わせた“おめかし”コーデでソファに腰かけた姿の写真を添えて、「ままとぱぱ、大学まで通わせてくれてありがとう」とストレートに感謝の思いを記した。



24日の投稿では「16年間お世話になった成城学園。 私にとっては、故郷のような場所でした。」と卒業式を報告している城。はかま姿も投稿し、「小学校からたくさんの経験をさせてくれて、 この場所があったから今の私がいると思います。」とつづっている。



城は2004年生まれ、東京都出身。オスカープロモーションに所属しており、NHK高校講座「生物基礎」ではレギュラーを務め、過去にはフジテレビ系「ワイドナショー」にも出演。ミュージカル「あの鐘の音と共に―THE BELL 2025―」ではグレース役を演じている。ファンからは「ご卒業おめでとう」「素敵なご両親ですね」「パパも素敵ですね」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）