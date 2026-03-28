３月31日（現地時間）に日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦するワールドカップ優勝候補、イングランド代表。両者は過去に３回戦っており、最初の対戦は1995年に行なわれた「アンブロカップ」という国際親善大会だった。「未知数」（当時のイングランド代表・テリー・ベナブルズ監督）と表現された日本はいま、かの地でどう映っているのか。現地のジャーナリストに聞いた――。



1995年のイングランド対日本の観戦プログラムで紹介されていた森保一現日本代表監督



それから31年。旧ウェンブリー・スタジアムで行なわれた日本戦の観戦プログラムでは、「中盤深部からの攻め上がり」が特長として紹介されている元代表MF森保一が、代表監督として新ウェンブリーに乗り込む日が来ようとは――。

そのプログラムでは、"カズ"こと三浦知良（現福島ユナイテッド）が、日本サッカーにおける時代の寵児として見開きで紹介されてもいる。ただし、メンバー紹介ページに掲載された別の写真は、実兄で元代表DFの三浦泰年のもの。それぐらい国際的には"知られていない"チームだった。

「日本サッカーは、イングランドでもはるかにリスペクトされるようになっているよ」と、イングランドのライター、ジョナサン・ウィルソンは言う。

「2000年のアジアカップを現地で取材したことがあるけど、当時の日本も非常にいいチームだった（GKには川口能活、MFには稲本潤一、中村俊輔など、のちに英国でプレーする顔ぶれがおり、通算２度目の優勝を果たす）。サウジアラビアを４−１で下したグループ初戦はよく覚えている。当時と今を比べれば、海外での経験値もダンチの差だ」

そう言って、田中碧（リーズ）、鎌田大地（クリスタルパレス）と、今季のプレミアの日本人を挙げ始めると、彼に話を聞いたチェルシー戦のメディア用ラウンジで隣にいたイングランド人のレポーターが、「おいおい、忘れてもらっちゃ困るな」と突っ込んで、三笘薫（ブライトン）の名前を挙げる。そしてジョナサンが続けた。

【テクニックとハードワークはすばらしいが...】

「もちろん遠藤（航、リバプール）もいるし、選手が大陸側に散らばっていることも知っている。日本というチームは20〜30年前とは違って、エキゾチックでもなければ、得体の知れない存在でもない」



1995年の観戦プログラムで紹介された三浦知良。違う選手の写真が掲載されていた



今季のプレミアは、計20クラブに所属する選手の７割強を非イングランド人が占める。30人台のフランス人やブラジル人と比べれば少数だが、日本人の数は３名のウルグアイを上回ってもいる。21世紀に入った時点ではひとりもいなかったのだから、複数名が当たり前となりつつあるインパクトは大きい。

そこで、対外的にも「強い」と認められているイングランドとの違いを訊いてみた。

35名と大人数のスカッドで３月の２試合に臨むイングランドでは、「ナンバー10」の人選が大きな争点になっている。人材は豊富だが、指揮官トーマス・トゥヘルが、同タイプは「スタメンにひとりで十分」としていることから、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）やコール・パーマー（チェルシー）にも最終メンバー漏れの可能性がある。

ジョナサンは、「日本の試合を追っているわけではないから、今でもそうなのかはわからないけど」と前置きしたうえで、次のように語った。

「2000年のアジアカップをレバノンで取材中、フィリップ・トルシエ（当時の日本代表監督）や、イビチャ・オシム（2006〜07年の日本代表監督）と話をする機会があってね。ふたりとも、日本人選手について同じようなことを言っていた。『フィットネスと仕事を全うする姿勢は抜群。ただ、どういうわけか、決めきれない部分とイマジネーションに欠ける部分がある』と。

プレミアにいる今の４人を見ても、テクニックとハードワークはすばらしい。三笘の１年目（2022−23シーズン）なんてセンセーショナルだったし、大学の卒論テーマがドリブルだったことは、こっちでも知られている。それでもやはり、試合でのフィーリングというか、瞬間的な閃きというか、何かが足りないような気はする。自分に、それを判断する資格はないけどね。そういう意味でちょっと"違っていた"日本人選手というと、今でも中田（英寿）が思い浮かぶ」

かく言うジョナサンも、決して楽ではないワールドカップのグループＦからの日本の勝ち上がりは、十二分に可能性があると見ている。

「チュニジアほど弱気なチームは珍しい。日本が勝てない理由などないさ。オランダも無敵なんかじゃない。残るプレーオフ経由のもう１チームは、それなりのチームだということ。チュニジア戦で勝てば、グループステージ突破の確率は俄然高まるわけで、次の32強はクジ運を含めて何が起こっても不思議じゃない。（代表史上初の）８強入りするだけでも立派な成果だと思うけど、大目標の達成に向けて幸運を祈るよ」

イングランドでも、確かな実力を持つチームとして認識されている日本。互角以上の戦いを見せてしかるべきスコットランド戦、ワールドカップ優勝候補との腕試しに挑むイングランド戦を経て、もう一段階、英国人が持つ"日本像"の殻を破ってもらいたい。