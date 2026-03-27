サイコム、Core UltraプロセッサとRTX 5060を標準搭載したゲーミングPC
サイコムは3月27日、Intel Core UltraプロセッサやGeForce RTX 5060グラフィックスカード、無線LANを標準装備したATXミドルタワーPC「G-Master Velox III Intel Edition」を発売した。Windows 11を搭載したモデルの標準構成価格は212,700円から（3月27日時点、キャンペーン適用時）。
標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮するよう設計されたゲーミングPC「G-Master」ブランドの新製品。
マザーボードにIntel B860チップセットを搭載したASRock製「B860 Rock WiFi 7」を標準装備し、前モデル（G-Master Velox II Intel Edition）ではオプション搭載だった無線LANに標準で対応している。グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したManli製「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」を標準搭載した。
カスタマイズオプションでCPUにIntel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズの選択が可能。また空冷／水冷CPUクーラー、B860／Z890マザーボード、64GBまでのDDR5メモリ、PCI-E5.0対応のM.2 NVMe SSDストレージの搭載なども選択できる。
標準仕様モデルの主な構成は下記の通り。
CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
マザーボード：ASRock B860 Rock WiFi 7（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：16GB（16GB×1枚）DDR5-5600
SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCIe Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX 5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
LAN：有線LANオンボード
ケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白／ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
電源：Cougar CGR BA-750 (ATLAS 750)（750W/80PLUS Bronze）
OS：Windows 11 Home 64bit DSP版
標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮するよう設計されたゲーミングPC「G-Master」ブランドの新製品。
カスタマイズオプションでCPUにIntel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズの選択が可能。また空冷／水冷CPUクーラー、B860／Z890マザーボード、64GBまでのDDR5メモリ、PCI-E5.0対応のM.2 NVMe SSDストレージの搭載なども選択できる。
標準仕様モデルの主な構成は下記の通り。
CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
マザーボード：ASRock B860 Rock WiFi 7（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：16GB（16GB×1枚）DDR5-5600
SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCIe Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX 5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
LAN：有線LANオンボード
ケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白／ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
電源：Cougar CGR BA-750 (ATLAS 750)（750W/80PLUS Bronze）
OS：Windows 11 Home 64bit DSP版