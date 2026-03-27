タレントの若槻千夏が、興味のない相手からアプローチされそうになった際に行う、独自の「先制防御」テクニックを明かした。

【映像】若槻千夏の断り文句

3月26日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして小森隼（GENERATIONS）と若槻千夏が登場した。番組では「好意のない相手からの好きバレ」への対処法について議論が交わされた。

ゲストの小森が、勘違いをさせないために「ちゃんと距離を置く」と語る一方で、若槻はさらに踏み込んだ手法を披露した。若槻は「私は、『この人もしかしたら私のこと好きになりそう？』っていう、なんかちょっと感じられるタイプなんですよ」と自身の直感の鋭さに言及した。

続けて、相手から2人きりの食事などに誘われた場合、若槻はストレートに「好きにならない約束できますか？」と問いかけるという。この強烈な一言に、小森は「うわー怖い！」と戦慄。若槻は「そうすると、『絶対にない』っていうことがこっちからは伝えられるじゃないですか」と、あえて厳しいハードルを設けることで、相手に脈がないことを悟らせる狙いがあると説明した。

これに対し、鈴木愛理は「え、でも絶対相手、逆に好きになって燃えちゃったりしてますよ！」と懸念を示し、「『好きになっちゃいけないって思ったら好きになっちゃう』みたいな」と、逆効果になる可能性を指摘。小森も「逆に燃えちゃうバカっていますからね」と同調していた。