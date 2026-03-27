TOKYO FM、忌野清志郎さんとの“55周年”コラボTシャツに声明「スピリットを未来に繋げたい」【全文】
TOKYO FMは27日、公式サイトを更新。ザ・タイマーズのゼリーによく似た人物、忌野清志郎のデビュー55周年とTOKYO FM開局55周年を記念したTシャツを、NEIGHBORHOOD（R）とのコラボで製作した件について、声明を発表した。
【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！
同コラボについて「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツになりました。フロントの写真は、フォトグラファー内藤順司氏の撮り下ろし写真です」と紹介。28日から、公式ショッピングサイトで予約販売がスタートする。
■声明全文
いつもTOKYO FMをご愛聴いただき、誠にありがとうございます。
「NEIGHBORHOOD（R）×THE TIMERS×TOKYO FM 」コラボレーションTシャツにつきまして、お客様およびファンの皆様より、SNS等を通じて数多くの貴重なご意見を頂戴しております。
忌野清志郎さんと弊社は、1989年の「ヒットスタジオR&N」でのパフォーマンス以降もレギュラー番組へのご出演や、TOKYO FM出版での絵本『ブーアの森』の刊行など関係を築いてきた経緯がございます。
本商品の制作・販売にあたりましては、弊社が企画し、忌野清志郎さんの所属事務所ベイビィズ様にご賛同いただき、NEIGHBORHOOD様へデザイン・製造を依頼し進めてまいりました。
今回の企画の背景には、「かつてこれほどまでにロックでパンクなミュージシャンが存在し、放送という枠組みを超えて表現を貫いた」という事実を、後世に語り継ぎたいという強い想いがありました。あえて“歴史的な場面”を形にすることで、忌野清志郎さんのスピリットを未来に繋げたいと考えた次第です。
しかしながら、当初の告知においてこうした背景を説明せず、単に「記念」という言葉に集約してしまったことで、忌野清志郎さんを愛する方々に不快な思いをさせてしまいました。言葉足らずであったことを深くお詫び申し上げます。
頂戴しましたご意見を真摯に受け止め、今後の活動の参考とさせていただきます。この度は、本企画にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
TOKYO FM
【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！
同コラボについて「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツになりました。フロントの写真は、フォトグラファー内藤順司氏の撮り下ろし写真です」と紹介。28日から、公式ショッピングサイトで予約販売がスタートする。
いつもTOKYO FMをご愛聴いただき、誠にありがとうございます。
「NEIGHBORHOOD（R）×THE TIMERS×TOKYO FM 」コラボレーションTシャツにつきまして、お客様およびファンの皆様より、SNS等を通じて数多くの貴重なご意見を頂戴しております。
忌野清志郎さんと弊社は、1989年の「ヒットスタジオR&N」でのパフォーマンス以降もレギュラー番組へのご出演や、TOKYO FM出版での絵本『ブーアの森』の刊行など関係を築いてきた経緯がございます。
本商品の制作・販売にあたりましては、弊社が企画し、忌野清志郎さんの所属事務所ベイビィズ様にご賛同いただき、NEIGHBORHOOD様へデザイン・製造を依頼し進めてまいりました。
今回の企画の背景には、「かつてこれほどまでにロックでパンクなミュージシャンが存在し、放送という枠組みを超えて表現を貫いた」という事実を、後世に語り継ぎたいという強い想いがありました。あえて“歴史的な場面”を形にすることで、忌野清志郎さんのスピリットを未来に繋げたいと考えた次第です。
しかしながら、当初の告知においてこうした背景を説明せず、単に「記念」という言葉に集約してしまったことで、忌野清志郎さんを愛する方々に不快な思いをさせてしまいました。言葉足らずであったことを深くお詫び申し上げます。
頂戴しましたご意見を真摯に受け止め、今後の活動の参考とさせていただきます。この度は、本企画にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
TOKYO FM