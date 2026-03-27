タレントの岡田結実が3月26日に東京都内で行われた『新生活“粋トレ”チャレンジ決意表明イベント』に出席し、出産後初の公の場となった。

「岡田さんは2025年4月に結婚を発表し、2026年2月4月にInstagramで第1子誕生を報告しています。岡田さんは同日の『ZIP!』と『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）の生放送へ出演していたため、驚きの声が相次ぎましたが、投稿では《この報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです》と記されており、出産後の報告だったようです」

岡田は3月24日のInstagramでは《なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます》のメッセージとともに子どもを抱いた2ショットを披露している。子どもの顔はスタンプで隠されていた。

小さい子どもを持ちながら、公の場に出演するなど芸能活動への“スピード復帰”を果たしている岡田だが、X上では憂慮の声も聞かれる。

《おめでたい事なんだけど、一般の人は出産して1ヶ月でこんなに動けません。中には勘違いして、「芸能人は産後短期間で復帰してるじゃないか」と声を上げる人がいるので出来ればちゃんと休んでほしい》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「岡田さんは2月はじめの報告時点で出産は終えていました。しかし、撮り溜めていた映像などもあるため、視聴者からはほとんど休んでいないように見えるのでしょう。元気な姿を見られるのはファンにとっては嬉しいのでしょうが、やはり“ゆっくり休んでほしい”といった声もあがってしまいますね」

近頃、出産を経験した女性芸能人はスピード復帰を果たすケースが多い。

「元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理さんは3月11日に第1子出産を報告していますが、翌12日にはイベント出演を果たしています。出産はそれより前に行われていたと見られますがおよそ1カ月ほどでの復帰となります。これまでにも、女優の北川景子さんや趣里さんが産後2か月で復帰しています。

実際、どんな売れっ子芸能人といえど、言ってしまえば“自営業”です。組織に守られているわけではないので、限られた出演枠をめっぐて争う“椅子取りゲーム”がおこなわれている芸能界において、長期の休みが取りづらいという事情はあるでしょう。

ただ、Xでコメントが見られるように、少しでも多く仕事をしたい本人の意思はあったとしても、スピード復帰が当たり前のような風潮が生まれるのは懸念されるところですね」（同前）

芸能人や著名人であったとしても、休むのは大切なことだ。