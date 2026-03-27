Snow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太、江戸川出身トリオ初冠番組で地元凱旋 岡田将生・中条あやみも登場
【モデルプレス＝2026/03/27】TBSでは、4月3日よる10時より「Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会」を放送することが決定。Snow Manの佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の3人による初冠番組となる。
【写真】スノ渡辺「ビジュ大優勝すぎる」ファン衝撃の姿
本番組は“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組。3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に歓喜した。
同じ病院で生まれ、幼稚園も一緒だったという渡辺と宮舘、そして佐久間の実家には渡辺が親戚レベルで遊びに来ていた…など、エピソードを語ればキリがない3人が、下町ならではの魅力をお茶の間にお届けしていく。オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（？）という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で盛り上がる。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに。さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」で共演する中条あやみも参加。下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。（modelpress編集部）
地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち3人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！
台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！
あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います。
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◆「Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会」放送決定
本番組は“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組。3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に歓喜した。
◆岡田将生・中条あやみも登場
記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で盛り上がる。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに。さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」で共演する中条あやみも参加。下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。（modelpress編集部）
◆佐久間大介コメント
地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち3人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！
◆渡辺翔太コメント
台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！
◆宮舘涼太コメント
あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います。
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