日経225先物：27日夜間取引終値＝830円安、5万2390円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の5万2390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1213.65円安。出来高は1万3927枚だった。
TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比40.5ポイント安、TOPIX現物終値比66.8ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52390 -830 13927
日経225mini 52400 -835 266279
TOPIX先物 3576 -40.5 24343
JPX日経400先物 32530 -290 699
グロース指数先物 682 -8 1911
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比40.5ポイント安、TOPIX現物終値比66.8ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52390 -830 13927
日経225mini 52400 -835 266279
TOPIX先物 3576 -40.5 24343
JPX日経400先物 32530 -290 699
グロース指数先物 682 -8 1911
東証REIT指数先物 売買不成立
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