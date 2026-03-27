　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の5万2390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1213.65円安。出来高は1万3927枚だった。

　TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比40.5ポイント安、TOPIX現物終値比66.8ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52390　　　　　-830　　　 13927
日経225mini 　　　　　　 52400　　　　　-835　　　266279
TOPIX先物 　　　　　　　　3576　　　　 -40.5　　　 24343
JPX日経400先物　　　　　 32530　　　　　-290　　　　 699
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-8　　　　1911
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース