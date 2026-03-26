上質さと走りを極めたマツダの新SUV

マツダは2026年3月19日、ミッドサイズSUV「CX-60」を商品改良し、同日より発売しました。最上級となるグレードはどのようなモデルなのでしょうか。

2022年のデビュー以来、マツダのラージ商品群を牽引するCX-60。今回の改良では「機能性・快適性・安全性」のさらなる引き上げが図られ、よりドライバーとクルマが一体となる「走る歓び」を追求したモデルへと進化しました。

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開発においては、エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースのプラットフォームによる優れた操縦安定性を継承しつつ、ユーザーの利便性を高める新機能が多数盛り込まれています。

ラインナップは、ガソリン、ディーゼル、マイルドハイブリッド、プラグインハイブリッドと幅広く、「L Package」や「Exclusive Mode」など個性的なグレードを展開しています 。

今回の商品改良では、ナッパレザーを採用した「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」や、スポーティな赤内装が特徴の「XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package」といった魅力的な新機種を追加 しています。

そのなかでも最上級の頂点に君臨するのが、究極の上質さを追求した「Premium Sports（プレミアム スポーツ）」および「Premium Modern（プレミアム モダン）」です 。

ボディサイズは、全長4740mm×全幅1890mm×全高1685mmと、トヨタ「ハリアー」ほどのサイズ感。ホイールベースは2870mmです。

エクステリアは、グレードごとに異なる個性を演出。「Premium Sports」では、フロントグリルのハニカムタイプやシグネチャーウイングのブラッククローム加飾により、精悍でスポーティな表情を作り出しています。

一方、「Premium Modern」はクロームメッキを多用したエレガントな仕上がりが特徴。いずれも20インチの切削加工アルミホイールが足元を引き締めます。

インテリアでは、マツダのクラフトマンシップが細部にまで宿っています。

シート材質には厳選されたナッパレザーを採用。「Premium Sports」にはタンカラー、「Premium Modern」にはピュアホワイトのカラーが用意され、圧倒的な上質感を演出しました。

機能面では、今回の改良で「マツダコネクト」が進化。12.3インチの大型ディスプレイは「Apple CarPlay」や「Android Auto」のタッチパネル操作に対応しました。

さらに「Amazon Alexa」による音声操作や「マツダオンラインナビ」を新たに標準装備。Boseサウンドシステム（12スピーカー）も備え、移動時間を豊かに彩ります。

パワートレインは、マツダの最新技術を象徴する2つの電動化ユニットが用意されました。

「XD-HYBRID」には、3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジンに「M Hybrid Boost」を組み合わせたシステムを搭載。

システム最高出力187kW（254PS）、最大トルク550Nmという圧倒的な性能を誇りながら、20.9km／L（WLTCモード）という優れた燃費性能を実現しました。

さらに頂点の「PHEV」モデルは、2.5リッターエンジンと大型モーターを組み合わせ、システム全体でパワフルな加速を提供。AC1500Wの外部給電機能も備え、アウトドアや災害時にも真価を発揮します。

安全装備では、CX-80で先行採用されていた最新機能を全車に導入。

側方の衝突回避を支援する「緊急時車線維持支援（ELK）」や、対向車との衝突被害を軽減する「スマート・ブレーキ・サポート（SBS）」を搭載。さらにドライバー異常時対応システム（DEA）により、万が一の際の安全確保も強化されました。

ボディカラーは、新色の「ポリメタルグレーメタリック」を含む全8色が設定されました。

新型CX-60の価格（消費税込）は、最上級の「XD-HYBRID Premium Sports／Modern」が570万3500円。「PHEV Premium Sports／Modern」が649万5500円となっています。