チャンネル登録者数100万人超えの人気ユーチューバーひまひま（18）が26日、自身のSNSなどを更新。体調不良で緊急入院したことを報告し、27日に予定していたイベントを延期することを発表した。

インスタグラムでは「イベント延期のお知らせ」と題した文書を投稿。「3月27日（金）開催の『ひまとJK青春だいしゅうごうDay』につきまして、ひまひまが昨日急な体調不良で緊急入院となり、やむを得ず延期とさせていただくことになりました」と伝えた。

「開催直前でのご案内となり、楽しみにしてくださっていた皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。現在、本人は体調回復に専念しております。皆さまに元気な姿をお届けできるよう、しっかりと療養してまいります」などとつづった。

また、所属する太田プロダクションの公式サイトでも「ひまひまの活動に関するお知らせ」とし、「『感染症腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と診断名と入院を発表。「医師および本人と協議のうえ、約1週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、回復に努めてまいります」などと伝えられていた。