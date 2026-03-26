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意外と知らないアメックスポイントの出口戦略！「マイルの使い方によっては価値を高められる」交換先6選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ななともchが「【2026年最新版】アメックスポイントおすすめ利用先6選！お得に価値高く利用する方法！」を公開した。動画では、アメックスのポイントプログラムである「メンバーシップ・リワード」のお得な交換先について、マイルやホテル宿泊など6つの選択肢を取り上げ、ポイントの価値を最大限に高める出口戦略を詳しく解説している。



動画では、おすすめの利用先として「ANAマイル」「海外航空会社のマイレージ」「アメックス・トラベル・オンライン」「マリオットポイント」「ヒルトンポイント」「年会費充当」を提示した。特にANAマイルについては、1ポイント1マイルで等価交換でき、国際線のビジネスクラスなどで利用すれば1マイルの価値を8円以上にも高められると解説。「マイルの使い方によっては価値を高められる」と語る一方で、年間4万マイルの移行上限や、追加の移行手数料が必要になる場合があるといった注意点も指摘している。さらに、特典航空券が取れない場合は、ANA SKY コインに交換して有償で航空券を購入する方法も1つの選択肢だと付け加えた。



また、海外航空会社のマイレージプログラムへの交換も推奨している。交換レートは80%となるものの、シンガポール航空やデルタ航空など燃油サーチャージが不要な航空会社を選べば費用を大きく抑えられる点や、日系航空会社では予約しづらいスイートクラスの特典航空券を狙えるメリットを挙げた。さらに、ホテルステイを楽しむなら「マリオットポイント」への交換がほぼ等価で可能であり、高級ホテルでのポイント宿泊によって1ポイント1円以上の価値を引き出せると説明した。



反対に、交換レートが著しく低くなるJALマイルやアイテム交換、楽天ポイントなどの他社ポイントへの移行については「おすすめしない」と強く注意を促している。ポイントの価値は利用先や使い方によって大きく変動するため、自身の旅行スタイルや目的に合った出口戦略をあらかじめ見極めることが、クレジットカードを最大限に活用する鍵であると結論付けた。