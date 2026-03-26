ネイチャーラボの「ウェットブラシ」が『くまのプーさん』100周年のアニバーサリーイヤーを祝してコラボレーション。

「くまのプーさん」コラボブラシ2種が数量限定で発売されます☆

ネイチャーラボ「WetBrush (ウェットブラシ)」ディズニー『くまのプーさん』デザイン

価格：1,848円(税込)

発売日：2026年4月1日(水)

販売店舗：全国のドラッグストア、バラエティストア

ネイチャーラボが展開する、とかすだけでまとまりのあるツヤサラ髪を叶える「WetBrush（ウェットブラシ）」が、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」とコラボレーション。

「くまのプーさん」デザインの新シリーズが発売されます☆

「ウェットブラシ」は、世界70ヶ国以上で愛され、アメリカで最も売れているプロフェッショナルブラシ。

ダメージが気になる髪や絡まりやすい髪も、軽くブラッシングするだけで、トリートメント後のようなツヤやかでまとまりのある髪へと導きます！

「くまのプーさん」のテーマ「大切な友達」を表現したコラボデザイン

コラボデザインで発売する「ウェットブラシ」は、「くまのプーさん」100周年という記念すべき年に合わせて誕生。

いいことがあった日も、トホホな日も、いつもいっしょにいてくれる大切な仲間たちがブラシにデザインされています。

「くまのプーさん」の世界観が象徴する「ずっと繋がっていたい存在」を、ブラシを通して表現。

「くまのプーさん」と大切な仲間たちが一緒に描かれた、心が温まる2種のデザインが展開されます。

自身用に購入するのはもちろん、大切な友人とお揃いで持ったり親子で使用したり、ギフトにもおすすめです！

ハリープー

はちみつの入ったツボを抱え、ご機嫌な「くまのプーさん」のデザイン。

背景にはカラフルなお花が描かれ、持ち手部分に『くまのプーさん』のロゴがあしらわれています！

クッション面は、華やかで温かみのあるカラー。

「ウェットブラシ」独自のピンも、クッションメント同じカラーリングです☆

プー＆フレンズ

「くまのプーさん」となかまたちのデザインが賑やかな「ウェットブラシ」

なかまたちのお顔がタイル状に並び、とってもカラフルなデザインです！

クッション面は、ハチミツのようなイエロー。

ポップなデザインで、使うたびに楽しい気分になれそうです☆

WetBrush (ウェットブラシ)の特徴

「ウェットブラシ」は柔らかな独自のピン「IntelliFlex（インテリフレックス）」が、絡まった髪をやさしくほどきます。

濡れ髪や絡まりやすい髪もスムーズにブラッシングできるから、余計な力をかけず、髪と頭皮へのダメージを最小限に抑えて髪をお手入れ。

無理に引っ張らない設計で切れ毛や抜け毛を防ぎ、サラサラでまとまりのある髪に整えます☆

「ウルトラソフトポリティップス」のふっくら柔らかいクッションは、オリジナルピンと相乗効果を発揮。

デリケートな頭皮を守り、軽量で手にフィットする持ちやすさも実現しているので、快適なブラッシングが可能です。

髪への摩擦が軽減でき、ブラッシングが痛くないから、髪が細く絡まりやすいお子さんにも安心。

お子様が嫌がらず、親子での楽しいヘアケアタイムをサポートします！

『くまのプーさん』100周年を記念して、人気のプロフェッショナルブラシに2つのコラボデザインが登場。

ネイチャーラボの「WetBrush (ウェットブラシ)」ディズニー『くまのプーさん』デザインは、2026年4月1日より発売です！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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