「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、売れるネット広告社グループ<9235.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は２４日午前、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産の復旧サービスにおいて、実業家の堀江貴文氏から依頼を受けた暗号資産イーサリアム（ＥＴＨ）の解除・復旧に成功したと発表した。ウォレットのパスワード紛失により長年アクセス不能の状態にあったものの、独自の解析・復旧手法を用いて対応し、アクセス回復と暗号資産の完全な復旧に成功したという。この発表が刺激材料となり、２５日まで同社株は連日のストップ高と急騰劇を演じた。２６日も一段と水準を切り上げており、更なる反騰を見込む投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS