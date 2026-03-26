岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【写真を見る】【岡山市教職員】人事異動2026速報「あの先生は、どこへ？」公立小中高校など教職員人事異動【高校/義務教育・名簿一覧掲載・検索】

異動数は、

・小学校 退職59人、転任247人、新任169人。

・中学校 退職37人、転任137人、新任95人。

・高校 退職1人、転任5人、新任4人。

・義務教育学校 退職1人、転任3人、新任0人。

となっています。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。





教諭

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＜高等学校 教諭 転任＞

岡山後楽館高（岡山御津高） 安東高峰

岡山後楽館高（津山工業高） 吉永香織

事務職員

＜高等学校 事務職員 転任＞

岡山後楽館高等学校（操山中） 三宅敦子



＜高等学校 事務職員 退職＞

岡山市（岡山後楽館高） 平田初美

続き

義務教育学校 教頭

＜義務教育学校 教頭 新任＞

山南学園（桑田中） 松岡孝佳

教諭

＜義務教育学校 教諭 退職＞

山南学園 森直子



＜義務教育学校 教諭 転任＞

山南学園（古都小） 亀井麻梨子

山南学園（吉備中） 平田琳太郎

山南学園（高島中） 菅野文也

山南学園（上道中） 片岡史昭

山南学園（藤田中） 林田徳之



＜義務教育学校 教諭 新採＞

山南学園 十河美空

山南学園 原佑作

続き

続き

事務職員

＜義務教育学校 事務職員 新採＞

山南学園 草野瑞希