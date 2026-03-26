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岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【写真を見る】【岡山市教職員】人事異動2026速報「あの先生は、どこへ？」公立小中高校など教職員人事異動【高校/義務教育・名簿一覧掲載・検索】

異動数は、
・小学校　退職59人、転任247人、新任169人。
・中学校　退職37人、転任137人、新任95人。
・高校　退職1人、転任5人、新任4人。
・義務教育学校　退職1人、転任3人、新任0人。
となっています。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。

●高等学校｜教諭、事務職員
●義務教育学校｜教頭、教諭
●義務教育学校｜事務職員

【画像リンク一覧】
〇岡山市立小学校
〇岡山市立中学校
〇岡山市立　高校/義務教育

【岡山県教委発表】
▶中学校　名簿一覧画像
▶小学校　名簿一覧画像
▶高校・義務　名簿一覧

教諭

＜高等学校 教諭 転任＞
岡山後楽館高（岡山御津高）　 安東高峰
岡山後楽館高（津山工業高）　 吉永香織

事務職員

＜高等学校 事務職員 転任＞
岡山後楽館高等学校（操山中）　 三宅敦子

＜高等学校 事務職員 退職＞
岡山市（岡山後楽館高）　 平田初美

続き

義務教育学校　教頭

＜義務教育学校 教頭 新任＞
山南学園（桑田中）　 松岡孝佳

教諭

＜義務教育学校 教諭 退職＞
山南学園　 森直子

＜義務教育学校 教諭 転任＞
山南学園（古都小）　 亀井麻梨子
山南学園（吉備中）　 平田琳太郎
山南学園（高島中）　 菅野文也
山南学園（上道中）　 片岡史昭
山南学園（藤田中）　 林田徳之

＜義務教育学校 教諭 新採＞
山南学園　 十河美空
山南学園　 原佑作

続き

続き

事務職員

＜義務教育学校 事務職員 新採＞
山南学園　 草野瑞希