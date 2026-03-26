【岡山市教職員】人事異動2026速報「あの先生は、どこへ？」公立小中高校など教職員人事異動【高校/義務教育・名簿一覧掲載・検索】
岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。
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異動数は、
・小学校 退職59人、転任247人、新任169人。
・中学校 退職37人、転任137人、新任95人。
・高校 退職1人、転任5人、新任4人。
・義務教育学校 退職1人、転任3人、新任0人。
となっています。
岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。
●義務教育学校｜教頭、教諭
●義務教育学校｜事務職員
【画像リンク一覧】
〇岡山市立小学校
〇岡山市立中学校
〇岡山市立 高校/義務教育
【岡山県教委発表】
▶中学校 名簿一覧画像
▶小学校 名簿一覧画像
▶高校・義務 名簿一覧
教諭
＜高等学校 教諭 転任＞
岡山後楽館高（岡山御津高） 安東高峰
岡山後楽館高（津山工業高） 吉永香織
事務職員
＜高等学校 事務職員 転任＞
岡山後楽館高等学校（操山中） 三宅敦子
＜高等学校 事務職員 退職＞
岡山市（岡山後楽館高） 平田初美
続き
義務教育学校 教頭
＜義務教育学校 教頭 新任＞
山南学園（桑田中） 松岡孝佳
教諭
＜義務教育学校 教諭 退職＞
山南学園 森直子
＜義務教育学校 教諭 転任＞
山南学園（古都小） 亀井麻梨子
山南学園（吉備中） 平田琳太郎
山南学園（高島中） 菅野文也
山南学園（上道中） 片岡史昭
山南学園（藤田中） 林田徳之
＜義務教育学校 教諭 新採＞
山南学園 十河美空
山南学園 原佑作
続き
続き
事務職員
＜義務教育学校 事務職員 新採＞
山南学園 草野瑞希