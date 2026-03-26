リトグリ、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌に新曲「一輪」が起用決定。新アーティスト写真公開も
Little Glee Monsterが、4月から放送開始のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に新曲「一輪」が起用されたことを発表した。なお、「一輪」は4月12日に配信リリースとなる。さらに、新アーティスト写真も公開となった。
TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語になっているという。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹が担当する。
また、「一輪」は、本日からApple MusicとSpotifyで配信予約がスタートしている。
◾️「一輪」
2026年4月12日 リリース
配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ichirin_PAPS
※TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌
◾️TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』
▼あらすじ
宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも･･･。雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から話を聞いたためだ。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み･･･。
心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！
▼番組概要
［放送日時］ ４月スタート 毎週日曜よる９：００〜９：５４
［出演者］
伍鉄 文人 堤 真一
宮下 涼 山田裕貴
霧山 人香 有村架純
朝谷 圭二郎 本田響矢
立川 夏彦 細田善彦
谷口 聡一 細田佳央太
君島キャサリン秋子 円井わん
坂東 拓也 越山敬達
中山 好太郎 八村倫太郎
竹松 健治 やす（ずん）
李 武臣 水間ロン
嬉里 弥生 冨手麻妙
久保田 一信 ノボせもんなべ
沖平 颯斗 杢代和人
宗像 桜 宮粼 優
坂東 青葉 生越千晴
安井 純太 町田悠宇
オリバー・ブラッドリー 澤井一希
薬院 令 中山脩悟
高水 潔 田口浩正
坂東 陽子 西尾まり
西陣 誠子 真飛 聖
宮下 君代 麻生祐未
宮下 達也 菅原大吉
日野 雅美 吉瀬美智子
国見 明保 安田 顕
［スタッフ］
製作著作 ＴＢＳ
脚本 金沢知樹
主題歌 「スターダスト」 Official髭男dism(IRORI Records / PONY CANYON)
挿入歌 「一輪」 Little Glee Monster（Sony Music Labels Inc.）
企画／演出 平野俊一
演出 加藤尚樹
伊藤弘晃
プロデューサー 宮粼真佐子
内川祐紀
協力プロデューサー 中澤美波
監修・協力 一般社団法人日本車いすラグビー連盟
番組公式サイト：https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/
番組公式X：https://x.com/gift_tbs/
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/gift_tbs/
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gift_tbs/
◾️「Paegs」
2026年4月4日（土）リリース
配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Pages_PAPS
※TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』OPテーマ
◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』
▼イントロダクション
「本がなければ作ればいい！」
ひとりの少女の情熱が世界を動かす――
魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞
書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。
下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。
大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――
常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、
ローゼマインの闘いが始まる！
▼放送枠
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く
4月4日（土）より2クール連続放送開始！
TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始
原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）
原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼
監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子
色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督 田村せいき
撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗
音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太
アニメーション制作 WIT STUDIO
著作権表記 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
▼Info
番組公式サイト 公式㏋：https://booklove-anime.jp/
公式X：https://x.com/anime_booklove
◾️＜Little Glee Monster Zepp Tour 2026 “全力REAL LIVE”＞
2026年5月5日（火・祝）北海道：Zepp Sapporo
2026年5月15日（金）、16日（土）東京都：Zepp Haneda
2026年5月24日（日）福岡県：Zepp Fukuoka
2026年5月29日（金）、30日（土）大阪府：Zepp Namba
2026年6月5日（金）、6日（土）愛知県：Zepp Nagoya
▼チケット
1階スタンディング：8,800円（全席自由・税込）
2階指定席：9,900円（全席指定・税込）
ツアーサイト：https://www.lgm-tour.com/zepptour2026/
関連リンク
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