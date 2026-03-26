Little Glee Monsterが、4月から放送開始のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に新曲「一輪」が起用されたことを発表した。なお、「一輪」は4月12日に配信リリースとなる。さらに、新アーティスト写真も公開となった。

TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語になっているという。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹が担当する。

また、「一輪」は、本日からApple MusicとSpotifyで配信予約がスタートしている。

◾️「一輪」

2026年4月12日 リリース

配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ichirin_PAPS

※TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌

◾️TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』 ©TBS ▼あらすじ

宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも･･･。雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から話を聞いたためだ。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み･･･。

心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！ ▼番組概要

［放送日時］ ４月スタート 毎週日曜よる９：００〜９：５４

［出演者］

伍鉄 文人 堤 真一

宮下 涼 山田裕貴

霧山 人香 有村架純 朝谷 圭二郎 本田響矢

立川 夏彦 細田善彦

谷口 聡一 細田佳央太

君島キャサリン秋子 円井わん

坂東 拓也 越山敬達

中山 好太郎 八村倫太郎

竹松 健治 やす（ずん）

李 武臣 水間ロン

嬉里 弥生 冨手麻妙

久保田 一信 ノボせもんなべ 沖平 颯斗 杢代和人

宗像 桜 宮粼 優

坂東 青葉 生越千晴

安井 純太 町田悠宇

オリバー・ブラッドリー 澤井一希

薬院 令 中山脩悟 高水 潔 田口浩正

坂東 陽子 西尾まり

西陣 誠子 真飛 聖 宮下 君代 麻生祐未

宮下 達也 菅原大吉 日野 雅美 吉瀬美智子

国見 明保 安田 顕 ［スタッフ］

製作著作 ＴＢＳ

脚本 金沢知樹

主題歌 「スターダスト」 Official髭男dism(IRORI Records / PONY CANYON)

挿入歌 「一輪」 Little Glee Monster（Sony Music Labels Inc.）

企画／演出 平野俊一

演出 加藤尚樹

伊藤弘晃

プロデューサー 宮粼真佐子

内川祐紀

協力プロデューサー 中澤美波

監修・協力 一般社団法人日本車いすラグビー連盟

番組公式サイト：https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

番組公式X：https://x.com/gift_tbs/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/gift_tbs/

番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gift_tbs/

◾️「Paegs」

2026年4月4日（土）リリース

配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Pages_PAPS

※TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』OPテーマ

◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』 ▼イントロダクション

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす―― 魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。 下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて―― 常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！ ▼放送枠

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

4月4日（土）より2クール連続放送開始！

TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始 原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO

著作権表記 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ ▼Info

番組公式サイト 公式㏋：https://booklove-anime.jp/

公式X：https://x.com/anime_booklove

◾️＜Little Glee Monster Zepp Tour 2026 “全力REAL LIVE”＞ 2026年5月5日（火・祝）北海道：Zepp Sapporo

2026年5月15日（金）、16日（土）東京都：Zepp Haneda

2026年5月24日（日）福岡県：Zepp Fukuoka

2026年5月29日（金）、30日（土）大阪府：Zepp Namba

2026年6月5日（金）、6日（土）愛知県：Zepp Nagoya ▼チケット

1階スタンディング：8,800円（全席自由・税込）

2階指定席：9,900円（全席指定・税込） ツアーサイト：https://www.lgm-tour.com/zepptour2026/