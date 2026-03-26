Little Glee Monsterが、4月から放送開始のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に新曲「一輪」が起用されたことを発表した。なお、「一輪」は4月12日に配信リリースとなる。さらに、新アーティスト写真も公開となった。

TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語になっているという。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹が担当する。

また、「一輪」は、本日からApple MusicとSpotifyで配信予約がスタートしている。

◾️「一輪」
2026年4月12日 リリース
配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ichirin_PAPS
※TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌

◾️TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』

©TBS

▼あらすじ
宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも･･･。雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から話を聞いたためだ。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み･･･。
心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！

▼番組概要
［放送日時］ ４月スタート　毎週日曜よる９：００〜９：５４
［出演者］　
伍鉄　文人 堤　真一
宮下　涼 山田裕貴
霧山　人香 有村架純

朝谷　圭二郎 本田響矢
立川　夏彦 細田善彦
谷口　聡一 細田佳央太
君島キャサリン秋子 円井わん
坂東　拓也 越山敬達
中山　好太郎 八村倫太郎
竹松　健治 やす（ずん）
李　武臣 水間ロン
嬉里　弥生 冨手麻妙
久保田　一信 ノボせもんなべ

沖平　颯斗　　　　　　　杢代和人
宗像　桜 宮粼　優
坂東　青葉　　　　　　　生越千晴
安井　純太　　　　　　　町田悠宇
オリバー・ブラッドリー　澤井一希
薬院　令　　　　　　　　中山脩悟

高水　潔　　　　　　　 田口浩正
坂東　陽子　　　　　　　西尾まり
西陣　誠子 真飛　聖

宮下　君代 麻生祐未
宮下　達也 菅原大吉

日野　雅美 吉瀬美智子
国見　明保 安田　顕

［スタッフ］
製作著作 ＴＢＳ
脚本 金沢知樹
主題歌 「スターダスト」 Official髭男dism(IRORI Records / PONY CANYON)
挿入歌 「一輪」 Little Glee Monster（Sony Music Labels Inc.）
企画／演出　　　　　　 平野俊一
演出　　　　　　　　　 加藤尚樹
　　　　　　　　　　　 伊藤弘晃
プロデューサー 宮粼真佐子
　　　　　　　　　　　 内川祐紀
協力プロデューサー　　 中澤美波
監修・協力　　　　　　 一般社団法人日本車いすラグビー連盟
番組公式サイト：https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/
番組公式X：https://x.com/gift_tbs/
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/gift_tbs/
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gift_tbs/

◾️「Paegs」
2026年4月4日（土）リリース
配信予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Pages_PAPS
※TVアニメ『本好きの下剋上　領主の養女』OPテーマ

◾️TVアニメ『本好きの下剋上　領主の養女』

▼イントロダクション
「本がなければ作ればいい！」
ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞
書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。

下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。
大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――

常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、
ローゼマインの闘いが始まる！

▼放送枠
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット　毎週土曜夕方5時30分枠　※一部地域を除く
4月4日（土）より2クール連続放送開始！
TOKYO MX　4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始

原　作　香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）
原作イラスト　椎名優 漫　画　波野涼
監　督　岩崎良明 シリーズ構成　國澤真理子 キャラクターデザイン　簑輪愛子
色彩設計　近藤牧穂 美術設定　田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督　田村せいき
撮影監督　小池真由子 編集　増永純一 音響監督　渡辺淳 音響効果　倉橋裕宗
音　楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー　吉信慶太
アニメーション制作　WIT STUDIO
著作権表記　© 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

▼Info
番組公式サイト 公式㏋：https://booklove-anime.jp/
公式X：https://x.com/anime_booklove

◾️＜Little Glee Monster Zepp Tour 2026 “全力REAL LIVE”＞

2026年5月5日（火・祝）北海道：Zepp Sapporo
2026年5月15日（金）、16日（土）東京都：Zepp Haneda
2026年5月24日（日）福岡県：Zepp Fukuoka
2026年5月29日（金）、30日（土）大阪府：Zepp Namba
2026年6月5日（金）、6日（土）愛知県：Zepp Nagoya

▼チケット
1階スタンディング：8,800円（全席自由・税込）
2階指定席：9,900円（全席指定・税込）

ツアーサイト：https://www.lgm-tour.com/zepptour2026/

関連リンク

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