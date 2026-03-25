バースデーシーズンを祝う東京・大阪4公演！ JINHO

記事ポイント PENTAGONのメインボーカルJINHOが東京・大阪で計4公演のファンコンサートを開催4月17日のバースデーシーズンを記念した特別イベント各日3部構成で特典会とファンコンサートを実施 PENTAGONのメインボーカルJINHOが東京・大阪で計4公演のファンコンサートを開催4月17日のバースデーシーズンを記念した特別イベント各日3部構成で特典会とファンコンサートを実施

韓国ボーイズグループPENTAGONのメインボーカル・JINHOが、日本ファンコンサート『2026 JINHO FAN CONCERT “Dear. You” in JAPAN』の開催を発表しています。

東京と大阪の2都市で計4公演が予定されており、ファンクラブ先行予約は3月23日よりスタートしています。

JINHO「2026 JINHO FAN CONCERT “Dear. You” in JAPAN」

イベント名：2026 JINHO FAN CONCERT “Dear. You” in JAPAN東京公演：2026年4月25日(土)・26日(日) 山王ヒルズホール大阪公演：2026年5月1日(金)・2日(土) PLUSWIN HALL OSAKAFC先行予約：2026年3月23日(月)〜一般発売：2026年3月30日(月) 14:00〜

JINHOはPENTAGONのメインボーカルとして圧倒的な歌唱力を誇り、ソロ活動やミュージカルなど多方面で活躍を続けているアーティストです。

本公演ではファンとの距離が近い空間で、歌とトークを中心とした特別なステージが予定されています。

さらに、4月17日に誕生日を迎えるJINHOのバースデーシーズンを記念したイベントとしての意味も持っており、日本のファンと共に誕生日を祝える貴重な機会となっています。

イベント内容

各日程は3部構成で実施されました。

1部の特典会が13:00から、2部のファンコンサートが17:00から、3部の特典会が20:00からそれぞれ開催されます。

一般発売は2026年3月30日14:00より開始予定です。

春の訪れとともに開催されるファンコンサートで、JINHOの甘く力強い歌声とファンとの温かい交流の時間が届けられます。

ファンとの距離が近い会場で歌とトークの両方を楽しめる構成が魅力です。

バースデーシーズンならではの特別感あふれるステージとなっています。

JINHO日本ファンコンサートの紹介でした。

よくある質問

Q. 東京公演と大阪公演の日程はいつですか？

A. 東京公演は2026年4月25日(土)・26日(日)に山王ヒルズホールで、大阪公演は2026年5月1日(金)・2日(土)にPLUSWIN HALL OSAKAで開催されます。

Q. チケットの一般発売はいつからですか？

A. 一般発売は2026年3月30日(月)14:00より開始されます。

ファンクラブ先行予約は3月23日よりスタートしています。

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