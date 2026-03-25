春限定のアフタヌーンティー

「星野リゾート トマム」では、リゾート内でお花見が楽しめる特別なアフタヌーンティーを毎年提供しています。桜型のお花見団子などを、桜の木を使用したスタンドに盛りつけていただきます。

「桜と団子のパルフェ」

今年は花も団子も楽しめる「桜と団子のパルフェ」が新登場！ 桜のゼリー、桜シロップ香るスポンジ、桜のムース、抹茶のクランブルの層の上には、桜の葉と3色の団子を添えて、まさにお花見団子のよう。

桜の花をイメージした桜団子や、桜の香りが口いっぱいに広がるマカロンなど、7種類の小菓子やセイボリーが並びます。

＜menu＞

・桜と団子のパルフェ

・桜マカロン

・桜モンブラン

・桜とフランボワーズのムース

・桜団子

・桜とアールグレイのスコーン

・エッグタルトレット フール

・スモークサーモンのサンドイッチ

ドリンクは4種類から選ぶことができます。なかでもおすすめは、ニセコ町に本社のある「ルピシア」と共同で開発した「お花見団子アフタヌーンティー」限定のフレーバードティー「OHANAMI」。

アッサムCTCと、南アフリカに自生するハーブ「ハニーブッシュ」をベースに、北海道の白樺が茂る春の森をイメージしているそう。おみやげに、限定ラベルの缶に入った茶葉がついてくるのもうれしいポイント♪ 缶は春のトマムとフレーバードティーの香りをイメージしたオリジナルデザインで、アフタヌーンティーの余韻を自宅でも楽しめます。



花が咲き誇る空間で楽しむティータイム

「お花見団子アフタヌーンティー」の会場は、山の中腹に位置し、新緑に囲まれさわやかな風が吹き抜ける「ホタルストリート」のテラス席。「花咲くカーペット」のカラフルな花々をゆったりと眺め、心地よい春風と日差しを感じながらアフタヌーンティーを楽しむことができます。



「花咲くトマム」

雪解けの大地に花が咲く、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」も同時開催！

「ホタルストリート」には、花咲くカーペットや花咲くゲートが登場。トマムの四季の移ろいを表現した約160メートルの花咲くカーペットには、ピンクや黄色、緑、水色、白などを基調にしたカラフルな花々が広がります。リゾート内の8店舗では花をテーマにしたオリジナルのメニューも要チェック！

北海道の春を満喫しに、訪れてみてはいかがですか？

■星野リゾート トマム「お花見団子アフタヌーンティー」

住所：北海道勇払郡占冠村字中トマム

TEL：0167-58-1111

期間：2026年4月24日（金）〜5月31日（日）

時間：11時〜12時30分/13時〜14時30分/15時〜16時30分

料金：1人8000円

対象：宿泊者、ビジター

予約：3日前までに公式サイトから要予約

定員：1日9組（1組3名まで）

●天候不良や仕入れ状況により、提供場所や内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。