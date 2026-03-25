

ベトナムへ出発する訪問団 岡山空港

関係構築を図ります。岡山県の伊原木隆太知事や経済団体の関係者らが25日、ベトナムに向けて出発しました。

（岡山県／伊原木隆太 知事）

「岡山県に4万人ほどの外国人の方がいるが、そのうちの3万人ぐらいが労働者として頑張ってくださってる。ご案内の通りベトナムが一番多い1万2千人」

岡山空港で開かれた出発式です。岡山県の伊原木知事や経済団体の関係者ら約30人は、25日から5日間の日程でベトナムを訪れます。

ベトナムからの観光客らを乗せたベトジェットエアのチャーター便が岡山空港に到着しました。訪問団は、折り返し便で首都ハノイに向かいます。

一行は、副首相や外務大臣らを訪問し、人材送り出し機関を視察したり、岡山をPRしたりします。

（岡山県／伊原木隆太 知事）

「ベトナム人労働者を雇用されているそれぞれの事業所の皆さんにとっても、また、ベトナムに投資をされている、投資を考えられている企業の皆さんにとっても後押しになるような今回の出張にしたい」

この他、岡山とベトナムを結ぶ定期便の就航に向け、県の担当者が現地の航空会社を訪れます。訪問団は3月29日に帰国します。