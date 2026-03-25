日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜・後５時半）司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太が２５日、復学していた東海大学人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席した。同大学からニッポン放送の人気番組「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・前１１時半）の生放送に出演した。

同大８号館に設置された特別ブースから放送。あいにくの雨模様だったが、４４年越しの卒業に紋付きはかま姿で登場した昇太は、晴れやかな表情を浮かべた。復学の経緯について「数年前に静岡キャンパス人文学部の客員教授をやっていたんですけど、やりづらいんですよね。中退しているから。偉そうに言えないんですよ」と笑って振り返り、再入学制度を利用して２４年に復学。１年半かけて単位を取得し「今日がその卒業式です。４８年かけて。かかりましたね〜ずいぶん」としみじみ話した。

復学後は静岡キャンパスに通っていたが、仕事の都合で卒業式に出席できず。１０〜２０代の頃に青春を過ごした湘南キャンパスの卒業式に出席し、「特別賞」が授与され、壇上から謝辞を述べる予定。タレント・乾貴美子から謝辞の内容を聞かれたが、「考えていません。卒業式の空気感、出たことないから分からないじゃん」と笑い飛ばした。

昇太は東海大学第一高校（現・付属静岡翔洋高校）を卒業後、１９７８年に湘南キャンパスの文学部に進学して日本史を学んだ。落語研究部で活躍し、プロの落語家になることを決意して同大４年生の時に中退した。

◆春風亭 昇太（しゅんぷうてい・しょうた）本名・田ノ下雄二。１９５９年１２月９日、静岡県生まれ。６６歳。８２年、春風亭柳昇に入門し、「春風亭昇八」で初高座。８６年に二ツ目に昇進し昇太に改名。９２年に席亭推薦で真打ち昇進。２０００年に文化庁芸術祭大賞を受賞。１６年５月から「笑点」の新司会者に就任。１９年から落語芸術協会の会長を務める。特技は料理。出ばやしは「デイビー・クロケット」。