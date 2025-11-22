仕事のできるリーダーは部下へ仕事をどのように任せているのか。リーダーズクリエイティブラボ代表の五十嵐剛さんは「『自分がやったほうが早い』と任せなかったり、『適任者がいない』と嘆いていては部下は成長しない。適任者を探すという発想自体をまずは捨てなければならない」という――。※本稿は、五十嵐剛『任せる勇気』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RapidEye※写真はイメージです - 写真＝i