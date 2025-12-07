11月6日に日産自動車が発表した2025年4月〜9月期連結決算は、最終利益が2219億円の赤字で、中間期として5年ぶりの赤字となった。ここから再建できるのか。ジャーナリストの桃田健史さんは「ここからの1年半が最後の猶予だ。ここで国内と海外の二兎を本気で追える体制を作れるかどうかにかかっている」という――。■日産のタイムリミットはあと1年ちょっと経営再建計画「Re：Nissan」の真っただ中にある日産自動車（以下、日産）。