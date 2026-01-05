肌の乾燥を防ぐにはどういう対策をすればいいのか。東海大学医学部客員教授の平山令明さんは「洗顔後や入浴後こそ肌は乾燥する。有効な保湿成分を含んだ化粧水を使って、速やかに保湿ケアを行うのが鉄則だ」という――。（第3回）※本稿は、平山令明『スキンケアの科学』（講談社ブルーバックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Domepitipat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Domepitipat■洗顔した直後か