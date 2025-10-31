11月1日（土）から11月3日（月・祝）にかけて、『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』女子の代表校を決める都道府県予選が全国各地で開催される。 県予選優勝とインターハイ優勝枠、東海ブロック枠の合計3枠ある愛知県では、1日に準決勝、3日に決勝と3位決定戦が開催される。準決勝の対戦カードは、インターハイ覇者の桜花学園高校vs安