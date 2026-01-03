肌を若々しく保つために、気を付けることは何か。東海大学医学部客員教授の平山令明さんは「紫外線はシミ・シワの原因になるだけではない。DNAを破壊し、細胞の活動を阻害することで、がんや脳血管疾患を引き起こす原因にもなっている」という――。（第1回）※本稿は、平山令明『スキンケアの科学』（講談社ブルーバックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／arcady_31※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ar