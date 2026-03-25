「とにかく現金第一」三菱UFJの自動つみたて定期に700万円預ける50代主婦
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、神奈川県在住50歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫
居住地：神奈川県
住居形態：社宅
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、夫700万円
現預金：800万円
リスク資産：100万円
三菱UFJ銀行の自動つみたて定期預金は、積み立ての都度1年または2年の定期預金が作成され、その時点の店頭金利が適用される仕組み（2026年3月時点では1年ものの金利年0.4％）で、現在は現預金800万円のうち700万円を預け入れているとのこと。
また、自宅には常に「急な出費に備えて5万円くらいを、通帳と一緒に保管している」とも明かしています。
専業主婦で「自身に収入がないことが不安」という理由からも、具体的には「1年くらいは生活できる金額として、現預金は1000万円くらいあると安心」と語っています。
現在の資産配分について伺うと、「現金9割、リスク資産1割くらい。とにかく現金第一に考えています。リスクを取るのが怖くて、どうしても現金を持ってしまう。投資に回すと、不安で毎日確認してしまいがち。現金なら、なんとなく安心」と回答。
ただ理想を言えば、「現金7割、リスク資産3割くらい」にしていきたいとも。「現状、少しは現金を投資に回せるかも、と思うこともある」と言い、今後は「現金を減らしたい。現預金の状態だとなかなか増えないので、少しリスクがあっても投資に回して資産を増やしていきたい」と、投資への意欲も示していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：50歳女性
同居家族構成：本人、夫
居住地：神奈川県
住居形態：社宅
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、夫700万円
現預金：800万円
リスク資産：100万円
「老後資金と住宅購入に備えて700万円を積立定期預金に」現預金については、「生活費を普通預金で管理」しているほか、「老後資金および住宅購入の際の頭金として、三菱UFJ銀行の自動つみたて定期預金で」先取り貯蓄を行っていると言う投稿者。
また、自宅には常に「急な出費に備えて5万円くらいを、通帳と一緒に保管している」とも明かしています。
「資産配分は現金9割、リスク資産1割くらい。とにかく現金第一」大きな買い物をする際には「ローンを組むことを避けたい。現金一括払いの方がいい」と考えており、そのためにもある程度の現預金を確保しておきたいと投稿者。
専業主婦で「自身に収入がないことが不安」という理由からも、具体的には「1年くらいは生活できる金額として、現預金は1000万円くらいあると安心」と語っています。
現在の資産配分について伺うと、「現金9割、リスク資産1割くらい。とにかく現金第一に考えています。リスクを取るのが怖くて、どうしても現金を持ってしまう。投資に回すと、不安で毎日確認してしまいがち。現金なら、なんとなく安心」と回答。
ただ理想を言えば、「現金7割、リスク資産3割くらい」にしていきたいとも。「現状、少しは現金を投資に回せるかも、と思うこともある」と言い、今後は「現金を減らしたい。現預金の状態だとなかなか増えないので、少しリスクがあっても投資に回して資産を増やしていきたい」と、投資への意欲も示していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)