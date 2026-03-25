巨人2026開幕ローテ予想『64年ぶり球団新人開幕投手・竹丸和幸に期待！山城京平/則本昂大にも期待』

巨人2026開幕ローテーション予想

1 竹丸和幸

2 ハワード

3 山城京平

4 ウィットリー

5 田中将大

6 則本昂大

64年ぶりの球団新人開幕投手・竹丸和幸に期待！

読売ジャイアンツの2026年シーズン開幕ローテーションは、球団史上64年ぶりとなる新人開幕投手に抜擢されたドラフト1位ルーキー竹丸和幸のを中心に、新戦力全開の布陣で3月27日の阪神タイガース戦（東京ドーム）に臨む。

開幕投手筆頭候補だった山崎伊織が右肩のコンディション不良で離脱したこともあり、阿部慎之助監督が竹丸和幸の開幕投手を決断。2リーグ制以降、球団新人の開幕投手は1962年の城之内邦雄以来、64年ぶり3人目の快挙だ。

竹丸和幸、ハワード、山城京平と新人投手と新外国人で阪神タイガースとの開幕カードを構成。31日からの中日ドラゴンズ戦をウィットリー、田中将大、則本昂大と6人中5人が新戦力の新風吹き荒れる開幕ローテーションとなった。

巨人2025開幕ローテーション

1 戸郷翔征

2 赤星優志

3 石川達也

4 井上温大

5 山崎伊織

6 田中将大

巨人2024開幕ローテーション

1 戸郷翔征

2 グリフィン

3 高橋礼

4 山崎伊織

5 メンデス

6 菅野智之

巨人2023開幕ローテーション

1 ビーディ

2 グリフィン

3 赤星優志

4 戸郷翔征

5 メンデス

6 横川凱

巨人2022開幕ローテーション

1 菅野智之

2 山崎伊織

3 赤星優志

4 戸郷翔征

5 メルセデス

6 堀田賢慎