「３月に呼ばれなかったら終わりだなと」W杯３か月前に日本代表初選出！20歳FWがこぼした本音「ちょっとやばいかなと…」【現地発】
現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地３月24日、スコットランドのグラスゴー近郊で初日の練習を実施した。
トレーニング後、唯一の初選出となったヴォルフスブルクのFW塩貝健人が取材に対応。今冬にNECから移籍したなか、「３月に呼ばれなかったら終わりだなと思っていたので。３月の招集の１週間前の試合に出られなくて、ちょっとやばいかなと思っていたんですけど、今までの結果で呼んでくれたので。そこの期待に答えるだけです」と本音をこぼした。
森保一監督が「直近で試合に出られなくても、５大リーグに挑戦する意気込みを買った」とコメントしたことについて問われると、20歳のストライカーはこう強気に語った。
「呼んでくれた事は嬉しいですけど、そういう部分だけではなくて、自分の実力があってここにいるのだと言うことを、監督もそうですけど、みんなに示せればいいなと思っています」
北中米ワールドカップの開幕３か月前に初招集。本大会のメンバー入りについては、「どうですかね、呼んでくれたので、チャンスがないわけではないと思うので。自分のできることを精一杯やって、後はメンバー発表を待つだけだなと思います」と冷静に話した。
W杯行きを掴めるかどうかは当然、この英国遠征でのアピール次第だ。ゴリゴリとしたドリブルで相手守備網をこじ開ける突破力、オランダで磨いた得点力を発揮できるか。まずはデビュー戦に注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
トレーニング後、唯一の初選出となったヴォルフスブルクのFW塩貝健人が取材に対応。今冬にNECから移籍したなか、「３月に呼ばれなかったら終わりだなと思っていたので。３月の招集の１週間前の試合に出られなくて、ちょっとやばいかなと思っていたんですけど、今までの結果で呼んでくれたので。そこの期待に答えるだけです」と本音をこぼした。
「呼んでくれた事は嬉しいですけど、そういう部分だけではなくて、自分の実力があってここにいるのだと言うことを、監督もそうですけど、みんなに示せればいいなと思っています」
北中米ワールドカップの開幕３か月前に初招集。本大会のメンバー入りについては、「どうですかね、呼んでくれたので、チャンスがないわけではないと思うので。自分のできることを精一杯やって、後はメンバー発表を待つだけだなと思います」と冷静に話した。
W杯行きを掴めるかどうかは当然、この英国遠征でのアピール次第だ。ゴリゴリとしたドリブルで相手守備網をこじ開ける突破力、オランダで磨いた得点力を発揮できるか。まずはデビュー戦に注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」