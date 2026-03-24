タイ古式マッサージを展開するルアンティップ（東京都中央区）が、「リラクゼーションサロンに関する調査」の一環で調べた「セラピストが似合いそうな女性芸能人」ランキングの結果を紹介しています。

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調査は2026年2月19日から同月25日、リラクゼーションサロンを利用したことがある20代の男女を対象にインターネットで行われました。計302人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の有村架純さんで、51人でした。回答者からは「話し方や表情が柔らかい印象なので、リラックスしやすいと感じたから」（女性）、「清潔感や優しさが伝わる雰囲気が、リラクゼーションサロンのイメージに合っていると思ったから」（女性）、「穏やかで安心感があるから」（女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位は、俳優の綾瀬はるかさんで、73人でした。「おっとりしたイメージがあるので癒やされそう」（女性）、「心地よくマッサージをしてくれそうだと思ったから」（女性）、「落ち着きがありながらも親しみやすさがあり、リラックスできる空気にしてくれそうだから」（男性）といったコメントがあったということです。

そして1位は、俳優の北川景子さんで、101人でした。「落ち着いた声と知的な雰囲気で、心から癒やしてくれそうだから」（女性）、「自分の話をしっかりくみ取って、丁寧な施術をしてくれそうだから」（女性）、「専門的な技術を持っているベテランのような雰囲気があるから」（女性）などの回答が集まったとのことです。