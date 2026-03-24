Jリーグ、“売上346億円”で過去最高更新！ 主な収益増の項目は？ クラブ配分金も増額でリーグ全体が底上げへ
Jリーグが３月24日、2025年度の決算を発表。この決算は、同９日の臨時理事会において承認され、24日の社員総会で報告されたものである。
最も注目すべきは、売り上げに当たる経常収益の増加。2025年度は、前年度比27億100万円増の346億3000万円で過去最高を更新した。一方で経常費用は331億9100万円（同26億3300万円増）で、当期経常増減額は14億3900万円の黒字となった。
収益の主な項目を見ると、「協賛金収益」が前年度から13億1300万円増の70億8900万円と大幅に増加。また、DAZNなどの放送権料に当たる「公衆送信権料収益」も９億1100万円増の221億8700万円と好調に推移した。
そのほか、「商品化権料収益」は１億600万円増の５億9200万円、「受取入会金」は3000万円増の9000万円となっている。ただ、「Jリーグ主管試合入場料収益」は前年度から3900万円減の４億円だった。
また、同様に増加した経常費用では、「クラブへの配分金」が５億4900万円増の127億3500万円となっている。
これらの結果、経常外費用などを加味した最終的な利益である当期一般正味財産増減額は13億6000万円となり、一般正味財産期末残高は124億4100万円となった。
収益増の恩恵をクラブにも還元。配分金拡充でリーグ全体の底上げが進んでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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最も注目すべきは、売り上げに当たる経常収益の増加。2025年度は、前年度比27億100万円増の346億3000万円で過去最高を更新した。一方で経常費用は331億9100万円（同26億3300万円増）で、当期経常増減額は14億3900万円の黒字となった。
そのほか、「商品化権料収益」は１億600万円増の５億9200万円、「受取入会金」は3000万円増の9000万円となっている。ただ、「Jリーグ主管試合入場料収益」は前年度から3900万円減の４億円だった。
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