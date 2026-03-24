【きょうから】ファミリーマート“なぜか45％増量作戦”1週目 『スパイシーチキン』などが値段そのままビッグサイズに
ファミリーマートは、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、さまざまな人気商品を「お値段はそのまま」で創立45周年を記念して45％増量する「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンをきょう24日から全国のファミリーマート約1万6400店舗にて開催する。
【比較写真】ボリュームすごすぎ！45％増量した「豚ラーメン」
「40％増量作戦」は、2021年の同社創立40周年を機に誕生した、コンビニエンスストアでの“増量キャンペーンの先駆け”となる取り組み。ファミチキや弁当、サンドイッチなどの人気商品を「お値段そのまま」で約40％増量して発売した。
今年は創立45周年を記念して、「なぜか45％増量作戦」として初登場商品を含む全14種類を、週替わりで発売。スパイシーチキン、パスタ、菓子、飲料に加え、春開催だからこそ実現できた温かい商品として、『ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン』や『コク旨ピザまん』をラインアップした。さらに、お花見や遠足など家族や友人と分け合って楽しむシーンに着目した商品も展開する。
【商品詳細】※価格は全て税込
■1週目発売商品：3月24日（火）発売
『生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）』145円
3年間で累計販売数3億食を突破した、しっとりとした食感が特長の「生コッペパン」を、初めて“なぜか45％”増量。生クリームを加えたブリオッシュ生地のくちどけのよい生コッペパンに、なめらかなイチゴジャムとマーガリンをサンド。
『スパイシーチキン』210円
ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになる2001年発売のロングセラーチキン、スパイシーチキンを“なぜか45％”増量。もも肉を使用することでジューシーかつしっかりした肉感を味わえる。
『ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ』258円
絶妙もちもち食感の『ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ』を“なぜか45％”増量。くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包んだ。
『助六寿司』578円
6種類の具材が楽しめるこだわりの巻寿司と、コク深く仕上げたいなり寿司を組み合わせたセットを“なぜか45％増量”。通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個・巻寿司6巻に増量し、シェアもできるボリューム感たっぷりの一品。
『ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン』698円
温かい麺カテゴリーの年間売上１位の人気商品。人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修のラーメンを“なぜか45％”増量。食べごたえのある太麺に、濃厚な豚の旨みが特長のスープを合わせている。具材としてチャーシュー・もやし・キャベツ・刻みにんにくをトッピング。
『Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml』118円
Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品『シャルドネ香るストレートティー』を“なぜか45％”増量し、950mlに。スリランカ産茶葉を100％使用した爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。
『のびーるチーズのコク旨ピザまん』170円
旨み・甘味のあるトマトのソースとのびるチーズのバランスが特長のピザまんを“なぜか45％”増量。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のトマトを使用している。
『チョコを味わう コーンチョコ』158円
サクッと軽い食感のコーンパフにくちどけのよいチョコレートをコーティングしたコーンチョコを“なぜか45％”増量。
■2週目発売商品：3月31日（火）発売
『30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー』450円
ファミリーマートのロングセラー商品のこだわりカレーを“なぜか45％”増量。30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわった仕立て。
『大盛 明太子スパゲティ』598円
大盛明太子スパゲティを“なぜか45％”増量。商品を持っただけでも分かるボリューム感とお得感が特長。明太子と相性の良い昆布茶を配合することで、バランスの良い旨みと、バターのコクと風味が楽しめる。
『テリヤキチキンとたまごのサンド』348円
長年定番商品として展開している人気のサンドイッチを“なぜか45％”増量。甘辛く味付けしたテリヤキチキンを、コクのあるタマゴサラダと合わせたサンドイッチ。
『たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ』398円
醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキン、シャキシャキ野菜を合わせたパスタサラダを“なぜか45％”増量。たんぱく質量も25グラム（1包装あたり）と大幅アップ。醤油ベースの和風オニオンドレッシング付き。
『天使のチーズケーキ』250円
コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいのチーズケーキを“なぜか45％”増量。チーズムースには北海道生クリーム、チーズムースとチーズカスタードにはニュージーランド産クリームチーズを使用している。
『ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚』138円
サクッと揚げたひとくちサイズのお煎餅を、濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚を“なぜか45％”増量。
■ファミマオンライン
『レンジでできるお鍋を使わない麺セット』2916円
お鍋を使わず丼ぶりに麺とお湯を入れてレンジで温め、付属のつゆやスープを入れて出来上がり。手軽さだけでなく生麺を使用するなど味にもこだわった。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『ＮＡＴＵＲＥＦＵＴＵＲｅ フリーズドライスープセット』2916円
生姜スープには高知県産生姜や九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用するなど、味だけでなく素材にもこだわったフリーズドライスープ。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『霧島黒豚もも肉 味噌漬セット』3240円
京都の西京味噌を使用し、程よい甘みと風味が楽しめる西京味噌漬と、大分の米麹味噌を使用し、深い旨みで香り豊かな米麹味噌漬をセットに。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『＜料理家桑折敦子＞黒毛和牛のすじおこわ』4860円
もち米のふっくらとした食感と、じっくり煮込まれた黒毛和牛の牛すじの濃厚な旨みが調和。干しえびや椎茸、生姜の香りがアクセントとなり、一口ごとに広がる豊かな風味が楽しめるおこわ。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『神戸牛モモ焼肉』7560円
世界に名が知れた和牛のトップブランド。赤身ならではの旨みと適度なやわらかさが魅力。内容量を“なぜか45％”増量。
『バター香る焼きシューラスク 12枚入り』2808円
ラスク用に焼き上げたシュー生地に特製シュガーバタークリームをたっぷり塗って焼き上げたサクサクラスク。枚数を“なぜか45％”増量。
『大福のひむか屋 とろ〜りクリーム大福 12個』2700円
コーヒー餡を使ったカフェオレ大福、福岡の八女茶をもち生地、クリームに使用した抹茶クリーム大福、香り高いココアを使用したショコラクリーム大福をセットに。個数を“なぜか45％”増量。
『ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 ｆｕｗａｒｕ』3564円
もち粉とうるち粉をブレンドしたやわらかく伸びのある大福で、ホイップクリームと福岡県産あまおうを1粒包み込んだ。個数を“なぜか45％”増量。
『米沢牛サーロインステーキ』1万6740円
肉質にこだわり選び抜いた米沢牛をステーキ用で用意。霜降り鮮やかで柔らかな肉質のサーロインは、口の中に溢れる肉汁に甘みを感じられる。内容量を“なぜか45％”増量。
『ハーゲンダッツスペシャルセット』6800円
人気のミニカップ「バニラ」や「バニラチョコレートマカデミア」、さらに3種の味が楽しめる「ラバーズアソート」も詰め合わせたセット。贈り物にもおすすめ。内容数(容量)を“なぜか45％”増量。
【比較写真】ボリュームすごすぎ！45％増量した「豚ラーメン」
「40％増量作戦」は、2021年の同社創立40周年を機に誕生した、コンビニエンスストアでの“増量キャンペーンの先駆け”となる取り組み。ファミチキや弁当、サンドイッチなどの人気商品を「お値段そのまま」で約40％増量して発売した。
【商品詳細】※価格は全て税込
■1週目発売商品：3月24日（火）発売
『生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）』145円
3年間で累計販売数3億食を突破した、しっとりとした食感が特長の「生コッペパン」を、初めて“なぜか45％”増量。生クリームを加えたブリオッシュ生地のくちどけのよい生コッペパンに、なめらかなイチゴジャムとマーガリンをサンド。
『スパイシーチキン』210円
ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになる2001年発売のロングセラーチキン、スパイシーチキンを“なぜか45％”増量。もも肉を使用することでジューシーかつしっかりした肉感を味わえる。
『ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ』258円
絶妙もちもち食感の『ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ』を“なぜか45％”増量。くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包んだ。
『助六寿司』578円
6種類の具材が楽しめるこだわりの巻寿司と、コク深く仕上げたいなり寿司を組み合わせたセットを“なぜか45％増量”。通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個・巻寿司6巻に増量し、シェアもできるボリューム感たっぷりの一品。
『ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン』698円
温かい麺カテゴリーの年間売上１位の人気商品。人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修のラーメンを“なぜか45％”増量。食べごたえのある太麺に、濃厚な豚の旨みが特長のスープを合わせている。具材としてチャーシュー・もやし・キャベツ・刻みにんにくをトッピング。
『Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml』118円
Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品『シャルドネ香るストレートティー』を“なぜか45％”増量し、950mlに。スリランカ産茶葉を100％使用した爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。
『のびーるチーズのコク旨ピザまん』170円
旨み・甘味のあるトマトのソースとのびるチーズのバランスが特長のピザまんを“なぜか45％”増量。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のトマトを使用している。
『チョコを味わう コーンチョコ』158円
サクッと軽い食感のコーンパフにくちどけのよいチョコレートをコーティングしたコーンチョコを“なぜか45％”増量。
■2週目発売商品：3月31日（火）発売
『30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー』450円
ファミリーマートのロングセラー商品のこだわりカレーを“なぜか45％”増量。30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわった仕立て。
『大盛 明太子スパゲティ』598円
大盛明太子スパゲティを“なぜか45％”増量。商品を持っただけでも分かるボリューム感とお得感が特長。明太子と相性の良い昆布茶を配合することで、バランスの良い旨みと、バターのコクと風味が楽しめる。
『テリヤキチキンとたまごのサンド』348円
長年定番商品として展開している人気のサンドイッチを“なぜか45％”増量。甘辛く味付けしたテリヤキチキンを、コクのあるタマゴサラダと合わせたサンドイッチ。
『たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ』398円
醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキン、シャキシャキ野菜を合わせたパスタサラダを“なぜか45％”増量。たんぱく質量も25グラム（1包装あたり）と大幅アップ。醤油ベースの和風オニオンドレッシング付き。
『天使のチーズケーキ』250円
コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいのチーズケーキを“なぜか45％”増量。チーズムースには北海道生クリーム、チーズムースとチーズカスタードにはニュージーランド産クリームチーズを使用している。
『ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚』138円
サクッと揚げたひとくちサイズのお煎餅を、濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚を“なぜか45％”増量。
■ファミマオンライン
『レンジでできるお鍋を使わない麺セット』2916円
お鍋を使わず丼ぶりに麺とお湯を入れてレンジで温め、付属のつゆやスープを入れて出来上がり。手軽さだけでなく生麺を使用するなど味にもこだわった。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『ＮＡＴＵＲＥＦＵＴＵＲｅ フリーズドライスープセット』2916円
生姜スープには高知県産生姜や九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用するなど、味だけでなく素材にもこだわったフリーズドライスープ。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『霧島黒豚もも肉 味噌漬セット』3240円
京都の西京味噌を使用し、程よい甘みと風味が楽しめる西京味噌漬と、大分の米麹味噌を使用し、深い旨みで香り豊かな米麹味噌漬をセットに。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『＜料理家桑折敦子＞黒毛和牛のすじおこわ』4860円
もち米のふっくらとした食感と、じっくり煮込まれた黒毛和牛の牛すじの濃厚な旨みが調和。干しえびや椎茸、生姜の香りがアクセントとなり、一口ごとに広がる豊かな風味が楽しめるおこわ。内容数（入数）を“なぜか45％”増量。
『神戸牛モモ焼肉』7560円
世界に名が知れた和牛のトップブランド。赤身ならではの旨みと適度なやわらかさが魅力。内容量を“なぜか45％”増量。
『バター香る焼きシューラスク 12枚入り』2808円
ラスク用に焼き上げたシュー生地に特製シュガーバタークリームをたっぷり塗って焼き上げたサクサクラスク。枚数を“なぜか45％”増量。
『大福のひむか屋 とろ〜りクリーム大福 12個』2700円
コーヒー餡を使ったカフェオレ大福、福岡の八女茶をもち生地、クリームに使用した抹茶クリーム大福、香り高いココアを使用したショコラクリーム大福をセットに。個数を“なぜか45％”増量。
『ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 ｆｕｗａｒｕ』3564円
もち粉とうるち粉をブレンドしたやわらかく伸びのある大福で、ホイップクリームと福岡県産あまおうを1粒包み込んだ。個数を“なぜか45％”増量。
『米沢牛サーロインステーキ』1万6740円
肉質にこだわり選び抜いた米沢牛をステーキ用で用意。霜降り鮮やかで柔らかな肉質のサーロインは、口の中に溢れる肉汁に甘みを感じられる。内容量を“なぜか45％”増量。
『ハーゲンダッツスペシャルセット』6800円
人気のミニカップ「バニラ」や「バニラチョコレートマカデミア」、さらに3種の味が楽しめる「ラバーズアソート」も詰め合わせたセット。贈り物にもおすすめ。内容数(容量)を“なぜか45％”増量。