手のひらのしわでわかる人の性格とは！？【手相の教科書】
手のひらのしわでわかる人の性格とは
「手」を見る
手相は、手のひらに現れた線だけを見るものではありません。手の大小、しわの多い少ない、手のひらの厚さ、手の色やツヤの状態を見るだけでも、その人の性格や生き方などがわかったりします。
そのほか、皮膚が薄く柔らかい手の人は虚弱体質であったり、根気がなく、ものごとが長続きしない人が多いですし、手の皮膚がやたら硬い人は職人気質で頑固一徹、その道一筋という人が多い傾向があります。まずは、じっくりと「手」を見ることから始めてみましょう。
手のひらのしわはどうか？
【しわの少ない手の人】
さっぱりとした体育会系タイプ。
あまりくよくよせず、前向きな考え方をする。
どちらかと言うと大雑把なことが多い。
＊前向きな姿勢で、どんどん行動していくと良いでしょう。
【しわの多い手の人】
神経が細やかで気配りができるタイプ。
繊細でデリケート、完璧主義者が多い。
くよくよしたり引きずる人も多い。
＊ あまり先のことを考え過ぎずに、目の前のことを楽しむクセをつけると良いでしょう。
【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智