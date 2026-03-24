手のひらのしわでわかる人の性格とは！？【手相の教科書】

手のひらのしわでわかる人の性格とは

「手」を見る

手相は、手のひらに現れた線だけを見るものではありません。手の大小、しわの多い少ない、手のひらの厚さ、手の色やツヤの状態を見るだけでも、その人の性格や生き方などがわかったりします。

そのほか、皮膚が薄く柔らかい手の人は虚弱体質であったり、根気がなく、ものごとが長続きしない人が多いですし、手の皮膚がやたら硬い人は職人気質で頑固一徹、その道一筋という人が多い傾向があります。まずは、じっくりと「手」を見ることから始めてみましょう。

手のひらのしわはどうか？

【しわの少ない手の人】

さっぱりとした体育会系タイプ。

あまりくよくよせず、前向きな考え方をする。

どちらかと言うと大雑把なことが多い。

＊前向きな姿勢で、どんどん行動していくと良いでしょう。

【しわの多い手の人】

神経が細やかで気配りができるタイプ。

繊細でデリケート、完璧主義者が多い。

くよくよしたり引きずる人も多い。

＊ あまり先のことを考え過ぎずに、目の前のことを楽しむクセをつけると良いでしょう。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智